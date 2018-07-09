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Минфин увеличил расходы на здравоохранение
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Минфин увеличил расходы на здравоохранение 

News.ru 7 часов назад
Министерство финансов заложило в проектировки бюджета на 2019–2021 годы увеличение расходов на здравоохранение до 572,5 млрд рублей в 2021 году с 479,7 млрд в 2018-м. Расходы консолидированного бюджета на соцполитику станут основными в бюджетной системе.
Как отмечается в документе «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019–2021 годы», размещенном на сайте Госдумы, на развитие социалки будет направляться до 12% ВВП ежегодно.
При этом на следующий год на здравоохранение будет направлено чуть меньше средств — 459,5 млрд рублей, а в 2020 году — уже 563,2 млрд
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