Минфин увеличил расходы на здравоохранение

Министерство финансов заложило в проектировки бюджета на 2019–2021 годы увеличение расходов на здравоохранение до 572,5 млрд рублей в 2021 году с 479,7 млрд в 2018-м. Расходы консолидированного бюджета на соцполитику станут основными в бюджетной системе.

Как отмечается в документе «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019–2021 годы», размещенном на сайте Госдумы , на развитие социалки будет направляться до 12% ВВП ежегодно.

При этом на следующий год на здравоохранение будет направлено чуть меньше средств — 459,5 млрд рублей, а в 2020 году — уже 563,2 млрд