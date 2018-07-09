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Банк «Уралсиб» запустил сервис переводов с картами «Мир»
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Банк «Уралсиб» запустил сервис переводов с картами «Мир» 

Банки.ру 4 часа назад
Банк «Уралсиб» запустил сервис переводов с использованием карт платежной системы «Мир», выпущенных любыми российскими банками. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Возможность перевода с карты на карту «Мир» доступна на странице сервиса переводов на сайте банка, в интернет-банке и мобильном банке.
Переводы могут осуществляться с карты на карту «Мир», между картами «Мир» и картами платежных систем Visa и Masterсard.
При переводе с карт других банков на карты «Мир» комиссия банком не взимается.
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