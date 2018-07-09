Банк «Уралсиб» запустил сервис переводов с картами «Мир»

Банк «Уралсиб» запустил сервис переводов с использованием карт платежной системы «Мир», выпущенных любыми российскими банками. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Возможность перевода с карты на карту «Мир» доступна на странице сервиса переводов на сайте банка, в интернет-банке и мобильном банке.

Переводы могут осуществляться с карты на карту «Мир», между картами «Мир» и картами платежных систем Visa и Masterсard.

При переводе с карт других банков на карты «Мир» комиссия банком не взимается.