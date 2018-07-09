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Основатель «Росгосстраха» может продать участок рядом с Северным речным вокзалом в Москве
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Основатель «Росгосстраха» может продать участок рядом с Северным речным вокзалом в Москве 

РИАМО 7 часов назад
Фото: РИАМО
Основатель «Росгосстраха» Данил Хачатуров может продать один из последних оставшихся у него активов в сфере недвижимости — участок в 20 гектаров у Северного речного вокзала на Ленинградском шоссе, рыночная стоимость площадки может достигнуть 10 миллиардов рублей, пишет в понедельник газета «Коммерсант».
«Данил Хачатуров ведет переговоры о продаже подконтрольного ему участка на Ленинградском шоссе на севере Москвы. Речь идет о 20 гектарах рядом со зданием Северного речного вокзала. Основные претенденты на этот актив — крупные застройщики жилья», — говорится в материале.
Претендентами могут стать группа Кортрос», подконтрольная «Ренове» Виктора Вексельберга, «ЛСР» экс-сенатора Андрея Молчанова и «ПИК» Сергея Гордеева.
«Участок на Ленинградском шоссе может быть одним из последних крупных активов Данила Хачатурова. По итогам 2016 года Forbes оценивал его состояние в 2 миллиарда долларов США. В том же году на фоне финансовых затруднений «Росгосстраха» господин Хачатуров договорился о переходе компании под контроль группы «Открытие»», — добавляется в статье.
Выделенная для продажи земля может быть частью территории, которую сейчас занимает комплекс зданий ПАО «Северный порт». Эта компания специализируется на торговле нерудными материалами, обслуживании судов, транспортировке и обработке грузов.
По словам директора департамента оценки Knight Frank Ольги Барановой, рыночная стоимость участка, принадлежащего Хачатурову, может составить 8-10 миллиардов рублей при условии, что вид его разрешенного использования — строительство жилья. Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая подсчитала, что на нем можно будет построить примерно 500 тысяч квадратных метров жилья. По ее оценкам, объем инвестиций в строительство составит около 30 миллиардов рублей.
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