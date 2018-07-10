Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне значительного укрепления рубля

МОСКВА , 10 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне значительного укрепления рубля; индекс Мосбиржи, установив днем рекорд, ушел к закрытию торгов в «красную зону». Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,34% — до 2365,17 пункта, индекс РТС вырос на 0,78%, до 1202,42 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» к 19.33 мск падал на 59 копеек — до 61,9 рубля, курс евро — на 81 копейку — до 72,64 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,91% — до 78,78 доллара за баррель (уже поднимался до 79,5 доллара за баррель).

ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ

Индекс Мосбиржи, рассчитываемый в рублях, в течение торгов во вторник установил новый исторический максимум на уровне 2379,33 пункта.

Индекс РТС смог подняться выше психологически значимой отметки в 1200 пунктов впервые с мая текущего года. В этом ему способствовало значительное укрепление рубля и рост нефти, под нажимом которой курс доллара ушел ниже 62 рублей.

"Нефть продолжила сегодня дорожать, на опасениях снижения предложения из-за проблем в Иране , чей экспорт, судя по всему, значительно снизится под давлением США , и падении отгрузок в Ливии из-за происходящих там беспорядков. Несмотря на то, что ОПЕК+ обещает полностью заместить выпадающую добычу в указанных странах за счет оперативного увеличения добычи в Саудовской Аравии и России, инвесторы пока не готовы к продажам", — комментирует Алексей Коренев из «Финама».

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2320-2420 пунктов, а РТС — в коридоре 1185-1215 пунктов.

"Сейчас на площадке еще нет того финансового объема, что скоро поступит на трейдерские счета в качестве дивидендов и в будущем может быть обращен обратно на рынок. Часть денег, кстати, вполне может быть конвертирована в доллары, но основная масса с большой долей вероятности вернется в ценные бумаги", — комментирует Анна Бодрова из «Альпари».

Новой «бычьей» целью может быть рубеж в 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает аналитик. Второй сценарий — консолидация в границах 2340-2380 пунктов, добавляет она.