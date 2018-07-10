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Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне значительного укрепления рубля
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Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне значительного укрепления рубля 

Прайм 9 часов назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Рынок акций РФ закрылся разнонаправленно на фоне значительного укрепления рубля; индекс Мосбиржи, установив днем рекорд, ушел к закрытию торгов в «красную зону». Индекс Мосбиржи к закрытию торгов снизился на 0,34% — до 2365,17 пункта, индекс РТС вырос на 0,78%, до 1202,42 пункта, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами «завтра» к 19.33 мск падал на 59 копеек — до 61,9 рубля, курс евро — на 81 копейку — до 72,64 рубля.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,91% — до 78,78 доллара за баррель (уже поднимался до 79,5 доллара за баррель).
ДВИЖЕНИЕ ИНДЕКСОВ
Индекс Мосбиржи, рассчитываемый в рублях, в течение торгов во вторник установил новый исторический максимум на уровне 2379,33 пункта.
Индекс РТС смог подняться выше психологически значимой отметки в 1200 пунктов впервые с мая текущего года. В этом ему способствовало значительное укрепление рубля и рост нефти, под нажимом которой курс доллара ушел ниже 62 рублей.
"Нефть продолжила сегодня дорожать, на опасениях снижения предложения из-за проблем в Иране, чей экспорт, судя по всему, значительно снизится под давлением США, и падении отгрузок в Ливии из-за происходящих там беспорядков. Несмотря на то, что ОПЕК+ обещает полностью заместить выпадающую добычу в указанных странах за счет оперативного увеличения добычи в Саудовской Аравии и России, инвесторы пока не готовы к продажам", — комментирует Алексей Коренев из «Финама».
ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ
Среди лидеров роста — акции "Камаза" (3,23%), НЛМК (2,27%), "Кузбасской топливной компании" (1,94%), "Интер РАО" (1,88%), префы Сбербанка (1,48%), бумаги "Татнефти" (префы поднялись на 1,39%, обыкновенные акции — на 1,44%) и акции "Роснефти" (1,24%).
Среди аутсайдеров — акции "Мегафона" (-2,71%), АФК «Система» (-2,18%), "Лукойла" (-2,18%), Polymetal (-2,06%), "Аптечной сети 36 и 6" (-2,06%), а также акции НМТП (-1,92%) и акции МТС (-1,81%).
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Иван Марчена из ГК Forex Club ожидает, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2320-2420 пунктов, а РТС — в коридоре 1185-1215 пунктов.
"Сейчас на площадке еще нет того финансового объема, что скоро поступит на трейдерские счета в качестве дивидендов и в будущем может быть обращен обратно на рынок. Часть денег, кстати, вполне может быть конвертирована в доллары, но основная масса с большой долей вероятности вернется в ценные бумаги", — комментирует Анна Бодрова из «Альпари».
Новой «бычьей» целью может быть рубеж в 2400 пунктов по индексу Мосбиржи, отмечает аналитик. Второй сценарий — консолидация в границах 2340-2380 пунктов, добавляет она.
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