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Доходы РФ от экспорта нефти в январе-мае выросли на 28,8%, газа — на 28,2%
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Доходы РФ от экспорта нефти в январе-мае выросли на 28,8%, газа — на 28,2% 

Прайм 2 часа назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Доходы России от экспорта нефти в январе-мае 2018 года выросли на 28,8% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили 49,863 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).
Общий объем экспорта нефти за январь-май 2018 года составил 106,029 миллиона тонн (снижение на 0,1%). При этом в мае нефти было экспортировано на 15,9% меньше, чем в апреле — 20,201 миллиона тонн на 10,226 миллиарда долларов (снижение на 10%).
Экспорт нефтепродуктов за январь-май составил 65,048 миллиона тонн (снижение на 1,8%), в денежном выражении — 31,445 миллиарда долларов (рост на 23%). В мае экспорт нефтепродуктов составил 12,056 миллиона тонн (снижение на 2,3%), в денежном выражении — 6,169 миллиарда долларов (рост на 2,5%).
По данным ФТС, РФ в январе-мае увеличила экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 16,9 миллиона кубометров, а экспорт природного газа увеличился на 7% — до 98 миллиардов кубометров.
Доходы РФ от экспорта СПГ в январе-мае удвоились в сравнении с аналогичным периодом 2017 года, достигнув 2,279 миллиарда долларов. В мае экспорт СПГ вырос в четыре раза по сравнению с апрелем 2018 года — до 5,7 миллиона кубометров, доходы РФ от экспорта СПГ в мае выросли в 4,6 раза, до 803,8 миллиона долларов.
Доходы РФ от экспорта природного газа в январе-мае выросли на 28,2% — до 20,259 миллиарда долларов. При этом экспорт газа в мае уменьшился на 6,5% по сравнению с апрелем 2018 года — до 17,5 миллиарда кубометров, доходы от экспорта газа в мае снизились на 4,6% — до 3,685 миллиарда долларов.
В 2017 году, по данным ФТС, Россия экспортировала 210,2 миллиарда кубометров газа, получив 38,1 миллиарда долларов дохода.
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