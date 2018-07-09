РЖД инвестируют в развитие Кемеровской области 2,5 млрд рублей

"В Кузбасской железной дороге идет подписание первого этапа трехстороннего соглашения, в ближайшие дни оно завершится. В нем участвуют все 43 основных грузоотправителя Кузбасса, администрация области — я подписываю это соглашение, и потом — глава РЖД Олег Валентинович Белозеров . Только в этом году РЖД инвестируют в Кемеровскую область (развитие инфраструктуры) порядка 2,5 миллиарда рублей. Мы делаем очень серьезный рывок в развитии нашей промышленности", — заявил Цивилев на пресс-конференции об основных направлениях стратегии развития Кузбасса до 2035 года.

По данным властей региона, более 90% всей продукции кузбасских производителей доставляется именно железнодорожным транспортом, основную номенклатуру железной дороги на территории региона составляет каменный уголь. Каждая пятая тонна груза, которая отправляется по железным дорогам России , идет из Кузбасса. При этом, как отметил Цивилев, железнодорожная перевозка и недостаточный уровень развития инфраструктуры стали сдерживающими факторами развития кузбасской промышленности.

"Чтобы это было сбалансировано, и чтобы мы могли быстро развивать свою промышленность, мы и подписываем это трехстороннее соглашение с РЖД. Для этого все областные предприятия промышленности разработали свои планы развития, каких объемов (производства и грузоперевозок) они по годам достигнут. В соответствии с этими планами будет вестись масштабное строительство и реконструкция железных дорог, чтобы обеспечить нам дополнительную провозную мощность", — пояснил глава региона.

По его словам, Кузбасс будет принимать серьезное участие в развитии экономики всей страны, поставляя продукцию по всем направлениям, включая порты шести морей. «Рывок Кузбасса даст возможность сделать рывок всем российским железным дорогам и другим сегментам экономики: за этим следует строительство не только дорог, но и новых современных терминалов, кораблей по перевозке нашей продукции. И мы еще будем в этом непосредственно участвовать, потому что мы основные поставщики рельс, производим металл и вагоны, угольные компании строят терминалы», — отметил Цивилев.

Кузбасские грузоотправители, по информации властей региона, планируют к 2024 году обеспечить общий объем погрузки в размере 356 миллионов тонн, из них 317 миллионов тонн каменного угля (в 2017 году было 226 миллионов тонн угля). За это время также планируется модернизировать существующие обогатительные фабрики и построить новые, и в результате по железной дороге поедет принципиально другой груз — более качественный уголь, подчеркнул Цивилев.