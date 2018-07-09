Крупная УК в Ноябрьске проиграла поставщикам ресурсов суд на десять миллионов рублей

Арбитражный суд ЯНАО обязал управляющую компанию «НЖСК+» оплатить почти десять миллионов рублей в счет погашения долга перед поставщиком ресурсов. Решение по делу принято 2 июля, однако у управляющей компании есть месяц, чтобы его обжаловать.

Иск о взыскании с «НЖСК+» задолженности «Энерго-Газ-Ноябрьск» подал в феврале 2018 года. Согласно требованию поставщика ресурсов, управляющая компания недоплатила восемь с половиной миллионов за поставку тепла, воды и за услуги водоотведения.

Больше миллиона рублей в иске — это пени за несвоевременную оплату ресурсов, и еще 73 тысячи — судебные расходы.

11 мая «НЖСК +» подаёт встречный иск с просьбой взыскать с поставщика чуть больше четырехсот тысяч рублей заложенности по льготам для ветеранов ВОВ.

Требование управляющей компании суд не поддержал, а иск «Энерго-Газ-Ноябрьска» удовлетворил в полном объеме. Проигравшей стороне также отказано в рассрочке на 12 месяцев.