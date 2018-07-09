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Производство минеральной воды «Ессентуки» модернизируют до октября
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Производство минеральной воды «Ессентуки» модернизируют до октября 

«Это Кавказ» 9 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
В октябре в Ставропольском крае будет запущено модернизированное производство минеральной воды «Ессентуки». «Холдинг Аква» вложит в обновление завода по розливу минеральной воды 1 миллиард рублей.
«Завод станет одним из самых передовых предприятий Юга России по розливу минеральной воды. Общий объем инвестиций в него составит около 1 миллиарда рублей, 120 миллионов из которых пойдут непосредственно на реконструкцию производства», — отметил генеральный директор завода Сулейман Вагапов. Его слова приводятся в сообщении пресс-службы компании «Кавминкурортресурсы».
На заводе модернизируют всю систему водоподготовки и холодильную систему. Кроме того, будет построен новый парк емкостей для минеральной воды, который станет самым большим на Северном Кавказе. Его общий объем увеличится до 800 кубических метров с нынешних 150 кубов.
Предполагается, что завод оснастят итальянским оборудованием, а производственная мощность увеличится с 3−4 миллионов до 9−10 миллионов бутылок минеральной воды в месяц.
Компания «Холдинг Аква» — это совместное предприятие АО «Кавминкурортресурсы» и частного российского инвестора «Аква Инвест», который владеет скважинами Ессентукского месторождения, которое занимается добычей и розливом минеральных вод на территории Кавминвод, включая «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17».
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