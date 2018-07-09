«Татфондбанк» отсудил у ГЖФ земельные участки на 383,8 миллионов рублей 

12 земельных участков в Казани взыскал конкурсный управляющий «Татфондбанка» с Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан. Участки оцениваются в 383,8 миллионов рублей — это начальная цена на открытых торгах, которые могут быть проведены в скором времени, сообщило ИА Regnum. В то же время, соответствующее решение Арбитражного суда РТ пока не вступило в силу. Некоммерческая организация вправе обжаловать его до конца июля этого года. В конце марта этого года Приволжский районный суд Казани арестовал имущество Госжилфонда на сумму 9,9 млрд рублей по делу о махинациях в «Татфондбанке». Таким образом, под арестом оказались акции банка «Ак Барс», принадлежащие фонду. Общая стоимость имущества, которое требовали арестовать следователи, составила 12,5 миллиардов рублей.