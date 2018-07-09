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SOCAR Polymer готовится к пуску предприятия по выпуску полипропилена
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SOCAR Polymer готовится к пуску предприятия по выпуску полипропилена 

ИнформУпак 10 часов назад
По словам Фарида Джафарова, на предприятии завершены все строительно-монтажные работы, и оно полностью готово к пуску. В июле производственные линии будут протестированы на полной мощности. Осенью производство планируют приостановить в связи с плановой остановкой завода «Азерхимия» — поставщика сырья для производства полипропилена.
Ранее сообщалось, что пробный пуск предприятия состоялся в марте текущего года и до его завершения будет выпущено 70 тыс. тонн продукции. После вывода завода на проектную мощность (запланирован на 2019 год), ежегодные объемы производства вырастут до 180 тыс. тонн. Это позволит полностью обеспечить потребности азербайджанских компаний в полипропилене. Кроме того, значительную часть продукции планируют поставлять турецким, российским и европейским потребителям. Рассматриваются возможности организации экспорта в Китай. Глава SOCAR Polymer подчеркивает, что при производстве азербайджанского полипропилена используется исключительно местное сырье, что позволит формировать гибкую ценовую политику и оперативно реагировать на колебания рынка.
Еще один перспективный проект, реализуемый SOCAR Polymer — открытие предприятия по выпуску полиэтилена низкого давления. Ожидается, что завод введут в эксплуатацию в декабре текущего года, он будет ежегодно выпускать до 120 тыс. тонн ПНД. Оба проекта реализуются на базе Сумгаитского химико-промышленного парка, суммарный объем инвестиций в создание высокотехнологичных производств составил 750 млн долларов. Около 60% вложенных средств — кредит Газпромбанка, который компания намерена погасить в течение 7 лет.
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