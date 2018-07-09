SOCAR Polymer готовится к пуску предприятия по выпуску полипропилена

По словам Фарида Джафарова, на предприятии завершены все строительно-монтажные работы, и оно полностью готово к пуску. В июле производственные линии будут протестированы на полной мощности. Осенью производство планируют приостановить в связи с плановой остановкой завода «Азерхимия» — поставщика сырья для производства полипропилена.

Ранее сообщалось, что пробный пуск предприятия состоялся в марте текущего года и до его завершения будет выпущено 70 тыс. тонн продукции. После вывода завода на проектную мощность (запланирован на 2019 год), ежегодные объемы производства вырастут до 180 тыс. тонн. Это позволит полностью обеспечить потребности азербайджанских компаний в полипропилене. Кроме того, значительную часть продукции планируют поставлять турецким, российским и европейским потребителям. Рассматриваются возможности организации экспорта в Китай . Глава SOCAR Polymer подчеркивает, что при производстве азербайджанского полипропилена используется исключительно местное сырье, что позволит формировать гибкую ценовую политику и оперативно реагировать на колебания рынка.