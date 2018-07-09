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Омские больницы и образовательные центры сэкономили на прибыли 40 миллионов рублей
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Омские больницы и образовательные центры сэкономили на прибыли 40 миллионов рублей 

Омск Здесь 8 часов назад
Фото: Омск Здесь
Почти на один миллиард рублей в первом квартале 2018 года выросла налоговая база по налогу на прибыль. За первый квартал 2018 года налоговая база по налогу на прибыль налогоплательщиков Омской области составила 9,7 млрд руб. Это на 11% (0,95 млрд руб.) выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает УФНС России по Омской области.
— Восьмерка крупнейших организаций заявили налоговую базу более 4,9 млрд руб., что составляет 51% от налоговой базы региона, — уточнили в налоговой службе. — Правом применения «нулевой» или пониженной ставки по налогу на прибыль в размере 13,5% воспользовались 359 организаций, что на 31% больше прошлого года.
Из этого числа «льготников» 68 предприятий, ведущих сельскохозяйственную деятельность. Они сэкономили на налоге 119 млн руб. Правда, эта цифра на 10,5 ниже, чем в первом квартале 2017 года. Также преференциями воспользовались 236 медицинских и образовательных организаций. Их экономия составила 40 млн руб. Эта цифра тоже ниже, чем в прошлом году на 15 млн руб. или 28%.
Показатель экономии возрос у шести организаций химической (нефтехимической) отрасли, перерабатывающей промышленности и организаций, получивших инвестиционный налоговый кредит. Эти компании сохранили свои оборотные средства в сумме 53 млн руб., что на 49,5 млн руб. больше уровня прошлого года.
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