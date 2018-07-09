Нефть подорожала на ожиданиях сбоев поставок из Ливии и Канады

Канады. Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром идут вверх на ожиданиях нарушений в графике поставок топлива из Ливии

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,47%, составив 77,47 доллара за баррель, цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,43%, составив 74,14 доллара за баррель, передает РИА «Новости»

В прошлый понедельник Национальная ливийская компания NOC объявила форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья из портов Зуетине и Хариге. NOC также предупредила, что добыча нефти в Ливии может рухнуть на 850 тыс. баррелей в сутки, если блокада восточных портов продолжится.

Кроме того, канадское предприятие Syncrude, которое производило (путем очистки от грунта, песка и воды) до 360 тысяч баррелей нефти в сутки, из-за аварии будет закрыто на ремонт по меньшей мере до конца июля.