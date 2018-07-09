Ещё
Сбербанк запустил банковское сопровождение для застройщиков за 5 тысяч в месяц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сбербанк запустил банковское сопровождение для застройщиков за 5 тысяч в месяц 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Сбербанк запустил новую услугу — банковское сопровождение специального счета застройщика в рамках 214-ФЗ. Стоимость сервиса составляет всего 5 тысяч рублей в месяц.
Банковское сопровождение счета застройщика в рамках 214-ФЗ — это контроль кредитной организацией целевого расходования средств на предмет соответствия статьям затрат, предусмотренных 214-ФЗ, с учетом ограничений по размеру авансов (не более 30% проектной стоимости) и административных расходов (не более 10-20% проектной стоимости в зависимости от вида раскрытия консолидированной отчетности застройщиком).
Директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка Сергей Бессонов прокомментировал: «При тесном взаимодействии с Министерством строительства Российской Федерации и регулятором мы создали новый максимально доступный продукт для клиентов застройщиков. При его разработке мы стремились к тому, чтобы стоимость строительства не увеличивалась, а оставалась сопоставимой той, что была до изменения законодательства. В результате в проекте, например, стоимостью 300 млнруб. она составит менее 0,05% от бюджета строительства».
С 1 июля 2018 года банковское сопровождение становится обязательным и по проектам, по которым получено разрешение на строительство до 01.07.2018. На открытие специальных счетов Застройщикам в соответствии с 175-ФЗ от 01.07.2018 дается 2 месяца.
Счета должны быть открыты в Уполномоченных банках, список которых размещен сайте Банка России.
Newsroom24: последние новости
Более 320 млн рублей задолжали за электроэнергию водоканалы Нижегородской области ГУММиД подал иск к подрядчику «Стрелки» Доходы бюджета Нижегородской области за полгода выросли почти на 6,5%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Борис Джонсон ушел в отставку105
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев219
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей120
В украинском лесу нашли миллионы гривен28
ЕС дал Порошенко миллиард евро49
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
01:06
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение