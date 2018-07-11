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Новая Москва: 75% объектов строятся за счет инвесторов
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Новая Москва: 75% объектов строятся за счет инвесторов 

Вести.Ru 11 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Стало известно, что две трети от общих инвестиций в 870 млрд рублей, вложенных в строительство недвижимости на территории Новой Москвы, принадлежат частному бизнесу. В общем, на эти средства возводится три четверти от всех строящихся объектов.
"100% жилья, около 75% социальной инфраструктуры и объектов для создания рабочих мест введено инвесторами. В целом это порядка 10 млн кв. м недвижимости", — заявил по данному поводу руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
Впрочем, вклад городского бюджета в развитие новой Москвы также вполне солидный. На создание и реконструкцию дорожно-транспортной, инженерной, коммунальной инфраструктуры ТиНАО из городского бюджета инвестировано 150 млрд рублей.
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