Повышение НДС принесет бюджету 1,96 триллиона рублей

Министерство финансов России оценило доходы бюджеты от повышения НДС и цены на нефть.

Согласно проекту направления бюджетной политики Минфина, опубликованному на сайте Госдумы , доходы бюджета за счет повышения НДС до 20% и роста цен на нефть составят 1,96 триллиона рублей, или 1,7% ВВП в 2019 году. В 2020 году профицит бюджета составит 1% ВВП, в 2021-м — 0,6%.

«В 2019 году ожидается существенное увеличение доходов федерального бюджета по отношению к ВВП, что связано с предполагаемыми изменениями налогового законодательства (в первую очередь, повышением ставки НДС с 18 до 20%), ростом нефтегазовых доходов на фоне более высокой цены на нефть по сравнению с заложенной в бюджет», — сказано в документе министерства.

Согласно прогнозам ведомтсва, дефицит бюджета в 2019 году составит 0,8% ВВП.

Доходы бюджета в 2019 году составят 19,85 триллиона рублей, в 2020 году — 20,26 триллиона рублей, а в 2021 году — 20,54 триллиона рублей.