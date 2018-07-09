Валютные резервы КНР неожиданно выросли в июне

Москва , 9 июля — «Вести. Экономика». Валютные резервы Китая в июне неожиданно выросли на фоне волатильности на рынках, вызванной опасениями по поводу торговой войны КНР с США , сообщает Reuters

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Резервы в прошлом месяце увеличились на $1,51 млрд до $3,112 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая. В мае валютные резервы страны уменьшились на $14,23 млрдОпрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов в июне на $10,6 млрд до $3,10 трлн. Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE) заявило, что небольшое увеличение резервов связано с изменением цен на активы, однако не уточнило деталей. Аналитики указали на рост цен на казначейские облигации США. Опасения по поводу глобальной торговой войны были одним из факторов, которые в июне способствовали притоку инвестиций в защитные активы, такие как гособлигации США. Китай является крупнейшим держателем государственного долга США. Усиление торговой напряженности между двумя крупнейшими в мире экономиками вызвало опасения по поводу оттока капитала из Китая и грозило усилить давление на китайскую валюту. В июне юань пережил худший месяц в истории, упав на 3,3% по отношению к доллару США. Июнь также стал худшим месяцем для китайских акций более чем за два года. Как сообщали «Вести. Экономика», Китай с конца 2016 года ужесточил правила перемещения капитала за пределы страны, поскольку власти стремились поддержать курс юаня и остановить сокращение валютных резервов. В 2017 году валютные резервы Китая увеличились впервые с 2014 года. Юань в прошлом году укрепился на 6,8% по отношению к доллару после трех лет снижения.