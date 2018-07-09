Ещё
Валютные резервы КНР неожиданно выросли в июне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Валютные резервы КНР неожиданно выросли в июне 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Валютные резервы Китая в июне неожиданно выросли на фоне волатильности на рынках, вызванной опасениями по поводу торговой войны КНР с США, сообщает Reuters.
Фото: EPA/MARK
Резервы в прошлом месяце увеличились на $1,51 млрд до $3,112 трлн, свидетельствуют данные Народного банка Китая. В мае валютные резервы страны уменьшились на $14,23 млрдОпрошенные Reuters аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов в июне на $10,6 млрд до $3,10 трлн. Государственное управление валютного контроля КНР (SAFE) заявило, что небольшое увеличение резервов связано с изменением цен на активы, однако не уточнило деталей. Аналитики указали на рост цен на казначейские облигации США. Опасения по поводу глобальной торговой войны были одним из факторов, которые в июне способствовали притоку инвестиций в защитные активы, такие как гособлигации США. Китай является крупнейшим держателем государственного долга США. Усиление торговой напряженности между двумя крупнейшими в мире экономиками вызвало опасения по поводу оттока капитала из Китая и грозило усилить давление на китайскую валюту. В июне юань пережил худший месяц в истории, упав на 3,3% по отношению к доллару США. Июнь также стал худшим месяцем для китайских акций более чем за два года. Как сообщали «Вести. Экономика», Китай с конца 2016 года ужесточил правила перемещения капитала за пределы страны, поскольку власти стремились поддержать курс юаня и остановить сокращение валютных резервов. В 2017 году валютные резервы Китая увеличились впервые с 2014 года. Юань в прошлом году укрепился на 6,8% по отношению к доллару после трех лет снижения.
Вести.Ru: последние новости
Рост акций Facebook поднял Цукерберга на третье место в списке самых богатых HTC уволит четверть сотрудников "Нафтогаз" подал новый из против "Газпрома" из-за тарифов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Грузинский пастух убил американских туристов181
В Анапе запретили купаться11
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР30
Любовница жестко ответила на уход Данко из семьи20
Правительство отказалось тратиться на лечение рака55
Видео
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
01:42
Прилепин заявил об уходе из армии ДНР
Войска Армия
00:41
Лондон «сжалился» над Москвой после нового отравления
В мире Другое
04:32
Сухое утопление: стоит ли бояться
Происшествия Статьи
00:31
В Анапе запретили купаться
Общество
00:45
Москвичам пообещали ливни, грозы и жару
Погода Новости Москвы
01:42
Названа сумма затрат на «суперуказ» Путина
Экономика
00:48
Грузинский пастух убил американских туристов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение