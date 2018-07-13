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Курсы доллара и евро на 13 июля
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Путевки в Турцию отдают почти даром

Курсы доллара и евро на 13 июля 

Банки.ру 2 часа назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 13 июля, составляет 62,2062 рубля. Официальный курс евро — 72,6817 рубля.
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