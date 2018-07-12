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Курсы доллара и евро на 12 июля
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Курсы доллара и евро на 12 июля 

Банки.ру 9 часов назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 12 июля, составляет 62,098 рубля. Официальный курс евро — 72,8472 рубля.
Банки.ру: последние новости
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