Курс доллара завтра опустится ниже отметки в 63 рубля

Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 10 июля.

По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 62,8338 рубля, что на 29 копеек ниже курса доллара, который был установлен на субботу, 7 июля.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,9365 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, на три копейки.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины во вторник снизится на 14 копеек и составит 67,8300 рубля.

Новости экономики: Минфин ждет удвоения доходов бюджета от дивидендов госкомпаний в 2019 году