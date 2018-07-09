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Курс доллара завтра опустится ниже отметки в 63 рубля
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Курс доллара завтра опустится ниже отметки в 63 рубля 

Свободная пресса 3 часа назад
Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 10 июля.
По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 62,8338 рубля, что на 29 копеек ниже курса доллара, который был установлен на субботу, 7 июля.
В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,9365 рубля, и это выше курса евро, установленного ранее, на три копейки.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины во вторник снизится на 14 копеек и составит 67,8300 рубля.
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