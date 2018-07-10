Курс доллара продолжит снижаться 11 июля

Центральный банк РФ опубликовал официальные курсы основных валют по отношению к российскому рублю на 11 июля.

По данным Банка России, завтра стоимость доллара составит 62,4442 рубля, что на 39 копеек ниже курса доллара, который был установлен на вторник, 10 июля.

В свою очередь, европейскую валюту Центробанк оценил в 73,3470 рубля, и это ниже курса евро, установленного ранее, на 59 копеек.

Таким образом, стоимость бивалютной корзины в среду снизится на 48 копеек и составит 67,3505 рубля.

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