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Курс доллара и евро на 10 июля
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Курс доллара и евро на 10 июля 

Банки.ру 4 часа назад
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 10 июля, составляет 62,8338 рубля. Официальный курс евро — 73,9365 рубля.
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