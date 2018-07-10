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Курс доллара и евро на 10 июля
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Курс доллара и евро на 10 июля
Банки.ру
4 часа назад
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Официальный курс доллара, установленный
Центробанком
на 10 июля, составляет 62,8338 рубля. Официальный курс евро — 73,9365 рубля.
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