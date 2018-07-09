Минсельхоз РФ продолжит субсидировать экспорт зерна в Оренбургской области

Согласно документу, ведомство хочет сократить число регионов с тринадцати до пяти. Из списка субсидируемых субъектов исключаются Курская, Воронежская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области. Предыдущие субсидии были выделены в декабре 2017 года сроком до 30 июня. Их предлагается продлить для оставшихся пяти регионов, в число которых входит Оренбургская область , еще на год. Помимо Оренбургской в списке субсидированных регионов остались Курганская, Новосибирская и Омская области, а также добавлен Красноярский край

Отмечается, что на 29 мая Минсельхоз согласовал субсидий более чем на 1,9 млрд рублей. В 2017 году ОАО РЖД был выделен 1 млрд рублей, в 2018 году в бюджете предусмотрено около 2 млрд рублей.

Как пишет издание, предполагается, что изменение географии субсидий позволит освободить мощности по хранению зерна, снизить переходящие запасы, а также увеличить закупочные цены в Приволжском, Уральском и Сибирском округах.

На 2018 год прогнозируется, что производство зерна в списке субсидируемых регионов упадет на 19,8%, до 11,7 млн тонн. При этом потребление прогнозируется до 8,4 млн тонн. В 2017 году в России собраны рекордные 135,4 млн тонн зерна, в 2018 ожидается около 100 млн тонн.

В Оренбургской области, по данным регионального Минсельхоза, в 2018 году валовый сбор зерна ожидается в пределах 2,6 млн тонн. Это ниже урожайности 2017 года, по региону было намолочено 4,2 млн тонн, при средней урожайности 16,5 центнеров с гектара. В текущем году этот показатель прогнозируется на уровне 10,2 центнеров с гектара, что позволит направить на экспорт до 565 тыс. тонн зерна. Всего в 2018 году в области засеяли 3,3 млн га яровых культур, в том числе зерновых и зернобобовых 2,2 млн га.