Минсельхоз РФ продолжит субсидировать экспорт зерна в Оренбургской области 

Министерство сельского хозяйства России предлагает сократить количество регионов, получающих субсидии из федерального бюджета на экспорт зерна. Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на проект постановления правительства.
Согласно документу, ведомство хочет сократить число регионов с тринадцати до пяти. Из списка субсидируемых субъектов исключаются Курская, Воронежская, Липецкая, Орловская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Тамбовская и Ульяновская области. Предыдущие субсидии были выделены в декабре 2017 года сроком до 30 июня. Их предлагается продлить для оставшихся пяти регионов, в число которых входит Оренбургская область, еще на год. Помимо Оренбургской в списке субсидированных регионов остались Курганская, Новосибирская и Омская области, а также добавлен Красноярский край.
Отмечается, что на 29 мая Минсельхоз согласовал субсидий более чем на 1,9 млрд рублей. В 2017 году ОАО РЖД был выделен 1 млрд рублей, в 2018 году в бюджете предусмотрено около 2 млрд рублей.
Как пишет издание, предполагается, что изменение географии субсидий позволит освободить мощности по хранению зерна, снизить переходящие запасы, а также увеличить закупочные цены в Приволжском, Уральском и Сибирском округах.
На 2018 год прогнозируется, что производство зерна в списке субсидируемых регионов упадет на 19,8%, до 11,7 млн тонн. При этом потребление прогнозируется до 8,4 млн тонн. В 2017 году в России собраны рекордные 135,4 млн тонн зерна, в 2018 ожидается около 100 млн тонн.
В Оренбургской области, по данным регионального Минсельхоза, в 2018 году валовый сбор зерна ожидается в пределах 2,6 млн тонн. Это ниже урожайности 2017 года, по региону было намолочено 4,2 млн тонн, при средней урожайности 16,5 центнеров с гектара. В текущем году этот показатель прогнозируется на уровне 10,2 центнеров с гектара, что позволит направить на экспорт до 565 тыс. тонн зерна. Всего в 2018 году в области засеяли 3,3 млн га яровых культур, в том числе зерновых и зернобобовых 2,2 млн га.