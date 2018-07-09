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«Яндекс. Такси» потерял долю на рынке такси во время ЧМ-2018
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Исследование: «Яндекс. Такси» потерял долю на рынке такси во время ЧМ-2018 

RB.ru 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Число активных пользователей агрегаторов такси во время чемпионата мира по футболу выросло в 2,3 раза, при этом доля крупнейшего игрока — сервиса «Яндекс. Такси» — снизилась на более чем пять процентных пунктов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «Вымпелкома».
Оператор проанализировал данные среди своих абонентов в Москве с 14 по 28 июня, сравнив этот показатель с двумя неделями, предшествовавшими началу чемпионата мира.
По оценкам оператора, прирост числа активных пользователей в Москве составил 2,3 раза, тогда как во всех городах (вместе с другими 10 городами, принимающими матчи турнира) прирост составил около 111%.
Чаще всего пользователи в качестве агрегатора такси выбирали «Яндекс. Такси» — его доля в ходе первых двух недель чемпионата составила 66%, говорится в отчете «Вымпелкома». Второе место занимает сервис «Ситимобил» (принадлежит «Мегафону» и Mail.Ru Group) — 13%, а замыкает тройку Rutaxi (входит в группу «Везет») — 11,5% доли рынка. В пятерку также вошли Gett (3,6%) и Uber (0,7%). На остальные сервисы приходится 5,4%.
Аналитики отмечают, что с начала чемпионата самое заметное падение доли рынка наблюдается у «Яндекс. Такси» — сервис потерял 5,2 процентного пункта. В это же время «Ситимобил» и Rutaxi нарастили свое присутствие на рынке агрегаторов такси — на 2 и 1,6 процентного пункта соответственно.
Представители сервисов не раскрыли абсолютных чисел прироста заказов, но подтвердили, что их количество увеличилось значительно. Однако в «Яндекс. Такси» не согласились с данными «Вымпелкома».
«Авторы исследования наверняка в курсе, что количество открытий приложения не то же самое, что и количество заказов, сделанных в нем. Так же как обещанная некоторыми сотовыми операторами скорость мобильного интернета не всегда в реальности оказывается таковой», — заявила представитель «Яндекс. Такси» Дарья Тросникова.
Представитель группы «Везет» (владеет сервисом Rutaxi) также считает, что исследование «Вымпелкома» не отражает реальную ситуацию на рынке из-за того, что оператор видит только заказы, сделанные в собственной сети. По его словам, это «даже не надводная часть айсберга».
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