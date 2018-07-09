Медикам и военным снизят финансирование

В 2019 году будет сокращено бюджетное финансирование нескольких сфер, в числе которых здравоохранение, культура и оборона. Цифры приводятся в тексте проекта Минфина РФ «Основные направления бюджетной политики», размещенного на сайте парламентского комитета по бюджету и налогам, передает "Уралинформбюро"

В будущем году на здравоохранение планируется потратить 459,5 миллиарда рублей против 479,7 миллиарда в этом. В 2020 году расходы на медицину составят 563,2 миллиарда рублей, а спустя год — 572,5.

Траты на оборону в 2019 году снизятся на 10 миллиардов рублей — до 2,78 триллиона. В последующие два года они вырастут до 2,86 и 2,98 триллиона рублей соответственно.

Все меньше бюджетных средств год от года будет расходоваться на культуру: с 103,2 миллиарда рублей в 2018 году до 88,5 миллиарда в 2021-м.

На образование в 2019 году заложено 716,4 миллиарда рублей против 689,7 в текущем году. В 2020-м эта статья расходов увеличится до 707,9 миллиарда рублей, а в 2021 году — до 726,6.

Также планомерно будет наращиваться финансирование вопросов национальной безопасности и правоохранительной деятельности — с 2,105 до 2,32 триллиона рублей.