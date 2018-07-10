ЦБ обнаружил признаки вывода активов из лишившегося лицензии Лайтбанка

МОСКВА , 10 июля. / ТАСС /. Временная администрация ЦБ РФ по управлению Лайтбанком , у которого была отозвана лицензия в конце марта текущего года, выявила в действиях его бывшего руководства и собственников признаки деяний, направленных на вывод активов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.

Как указывает ЦБ, банк кредитовал заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также организации, которые не вели реальной хозяйственной деятельности.

Кроме того, выявлены факты использования бывшим руководством Лайтбанка своих полномочий и установлены признаки трансформирования требований кредиторов по денежным обязательствам в более привилегированную очередность их удовлетворения на сумму более 90 млн рублей.

МВД и Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Лайтбанка, ЦБ РФ направил Генпрокуратуру Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России отозвал лицензию у московского Лайтбанка с 29 марта. По данным ЦБ, у кредитной организации проблемы возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) Лайтбанка.