Ещё
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из лишившегося лицензии Лайтбанка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ обнаружил признаки вывода активов из лишившегося лицензии Лайтбанка 

ТАСС 13 часов назад
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Временная администрация ЦБ РФ по управлению Лайтбанком, у которого была отозвана лицензия в конце марта текущего года, выявила в действиях его бывшего руководства и собственников признаки деяний, направленных на вывод активов. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора.
Как указывает ЦБ, банк кредитовал заемщиков, заведомо не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также организации, которые не вели реальной хозяйственной деятельности.
Кроме того, выявлены факты использования бывшим руководством Лайтбанка своих полномочий и установлены признаки трансформирования требований кредиторов по денежным обязательствам в более привилегированную очередность их удовлетворения на сумму более 90 млн рублей.
Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Лайтбанка, ЦБ РФ направил Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.
Банк России отозвал лицензию у московского Лайтбанка с 29 марта. По данным ЦБ, у кредитной организации проблемы возникли в связи с использованием высокорискованной бизнес-модели, связанной с кредитованием физических лиц. При этом банк неадекватно оценивал качество кредитного портфеля. Надлежащая оценка кредитного риска выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) Лайтбанка.
На 1 марта, по данным отчетности, Лайтбанк занимал 425 место по величине активов в банковской системе России.
ТАСС: последние новости
Суд взыскал 12 земельных участков с Госжилфонда Татарстана по иску Татфондбанка Советник главы "Интер РАО" стал главой "Интер РАО - Управление электрогенерацей" Киев обязал метрополитен реструктуризировать долги перед российской компанией
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции6
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю164
Индия испугалась российских истребителей49
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына5
Украина создает школу детей для «уничтожения» России152
Видео
01:14
Путь Макрона: счастье в России и недовольство во Франции
В мире Статьи
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение