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Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки по вкладам
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Азиатско-Тихоокеанский банк повысил ставки по вкладам 

sibnovosti.ru 6 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
С 6 июля 2018 года в Азиатско-Тихоокеанском банке повышены ставки по вкладам физических лиц «Накопи» и «Сохрани» в долларах США до 2,2% годовых. Дополнительно банк предлагает надбавки по депозитам в рублях до 0,5 процентных пункта.
Потребительские вклады можно открыть в четырех валютах: рубли, евро, доллары США или китайские юани.
«Помимо выгодных ставок по вкладам в иностранной валюте и акционного вклада «Даешь 7:5» с максимальной ставкой 7,5% годовых АТБ предлагает дополнительные бонусы для своих вкладчиков. Банк сформировал предложение по надбавкам для целого ряда случаев, так как мы хорошо понимаем, насколько важно для наших клиентов не только сохранить, но и приумножить свои сбережения. Размещение средств под высокий процент — эффективный инструмент для получения дополнительного дохода, и в Азиатско-Тихоокеанском банке готовы предоставить клиентам такую возможность», — рассказал Александр Парамонов, директор банка по розничным продуктам.
Добавим, Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших банков Дальнего Востока и Сибири. АТБ предоставляет полный комплекс банковских продуктов и услуг для физических и юридических лиц. Банк входит в систему страхования вкладов.
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