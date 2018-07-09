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Суд взыскал 12 земельных участков с Госжилфонда Татарстана по иску Татфондбанка
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Суд взыскал 12 земельных участков с Госжилфонда Татарстана по иску Татфондбанка 

ТАСС 8 часов назад
Фото: АиФ Казань
КАЗАНЬ, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Татарстана постановил взыскать с Государственного жилищного фонда региона 12 земельных участков оценочной стоимостью 383,8 млн рублей в пользу Татфондбанка, следует из материалов суда.
"Иск удовлетворить. Обратить взыскание в счет погашения долга в размере 1,29 млрд рублей на недвижимое имущество, принадлежащее Некоммерческой организации «Государственный жилищный фонд (Госжилфонд) при Президенте Республики Татарстан» на земельные участки, расположенные в Приволжском районе г. Казани с последующей продажей с публичных торгов с объявлением начальной продажной цены в размере 383,8 млн рублей", — сказано в материалах дела.
Всего на торги выставят 12 участков. Ранее конкурсный управляющий Татфондбанка обратился в суд с просьбой взыскать с Госжилфонда земельные участки в счет погашения долга в 1,29 млрд рублей по нескольким кредитным договорам.
Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка 3 марта 2017 года. Бывшего председателя правления кредитной организации Роберта Мусина, а некоторых других руководящих сотрудников банка арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Арбитражный суд Татарстана признал Татфондбанк банкротом, функции конкурсного управляющего выполняет Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов»
Некоммерческая организация «Госжилфонд» — внебюджетный жилищный фонд при президенте Татарстана — основана 30 марта 1995 года для разработки и внедрения в жизнь нетрадиционных методов финансирования и привлечения внебюджетных средств в жилищное строительство.
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