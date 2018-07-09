Центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился на 57 базисных пунктов 

Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 9 июля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,6393 юаня за доллар, снизившись на 57 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,6336 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7986 юаня за евро, 6,0111 юаня за 100 иен, 0,84591 юаня за сянганский доллар, 8,8248 юаня за фунт стерлингов, 9,4943 рубля за юань. -0-