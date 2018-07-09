Центральный паритетный курс юаня к доллару США снизился на 57 базисных пунктов

Пекин, 9 июля / Синьхуа / — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 9 июля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,6393 юаня за доллар, снизившись на 57 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,6336 юаня за доллар.