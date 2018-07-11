Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 25 базисных пунктов

Пекин, 11 июля /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 11 июля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,6234 юаня за доллар, повысившись на 25 базисных пунктов по сравнению с предыдущим торговым днем.

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,6259 юаня за доллар.

По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7687 юаня за евро, 5,9733 юаня за 100 иен, 0,8439 юаня за сянганский доллар, 8,7821 юаня за фунт стерлингов, 9,3242 рубля за юань. -0-