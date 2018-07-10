Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 134 базисных пункта

В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,6393 юаня за доллар.

ИА Синьхуа: последние новости

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