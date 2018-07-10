Центральный паритетный курс юаня к доллару США повысился на 134 базисных пункта 

Пекин, 10 июля /Синьхуа/ — Согласно данным Китайского центра валютных сделок, 10 июля центральный паритетный курс китайского юаня к американскому доллару составил 6,6259 юаня за доллар, повысившись на 134 базисных пункта по сравнению с предыдущим торговым днем.
В предыдущий торговый день курс юаня к доллару составил 6,6393 юаня за доллар.
По распоряжению Народного банка Китая /ЦБ/ Китайский центр валютных сделок опубликовал данные, согласно которым курс юаня к другим основным валютам на межбанковском валютном рынке страны составил: 7,7905 юаня за евро, 5,9726 юаня за 100 иен, 0,8442 юаня за сянганский доллар, 8,7805 юаня за фунт стерлингов, 9,4395 рубля за юань. -0-