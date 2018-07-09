Хабаровский край в 2018 году начнет реализацию плана центров экономроста по 10 позициям

Власти Хабаровского края в 2018 году начнут реализовывать десять мероприятий плана развития центров экономического роста. На эти цели на три года из федерального бюджета выделено более 11,8 млрд рублей, сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов на совещании по реализации социального плана развития центров экономического роста Хабаровского края в понедельник.

«В рамках плана будет реализовано 10 мероприятий на сумму 11 млрд 868 млн рублей, в том числе меры поддержки единовременной субсидии, которая выделена через Министерство по развитию Дальнего Востока — 8 млрд 844 млн 250 тыс. рублей», — сказал Козлов.

Министр отметил, что в 2018 году на эти цели регион получит 2,6 млрд рублей, в 2019 году на девять мероприятий — более 2 млрд рублей и в 2020 году в бюджет региона поступит 3,4 млрд рублей на реализацию семи мероприятий.

«С учетом необходимых бюджетных процедур, регионы получают средства со 2 июля», — сказал он.