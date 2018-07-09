Прокуратура завела уголовное дело после хищений из банка «Таата» 

В Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищений в особо крупном размере из банка «Таатта». По некоторым данным, речь идёт о 4 миллиардах рублей. Деньги были украдены через кассу московского филиала. На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у «Таатты». Банк входил в третью сотню банковской системы страны. За несколько дней до этого в «Таатте» ограничили операции по вкладам. Тем, кто успел, на руки выдавали не более 30 тысяч рублей, но потом закончились и такие деньги. Теперь вкладчики этой кредитной организации могут рассчитывать на страховые выплаты — не более 1 миллиона 400 тысяч рублей каждому.