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Прокуратура завела уголовное дело после хищений из банка «Таата»
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Прокуратура завела уголовное дело после хищений из банка «Таата» 

Авторадио 8 часов назад
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту хищений в особо крупном размере из банка «Таатта». По некоторым данным, речь идёт о 4 миллиардах рублей. Деньги были украдены через кассу московского филиала. На прошлой неделе ЦБ отозвал лицензию у «Таатты». Банк входил в третью сотню банковской системы страны. За несколько дней до этого в «Таатте» ограничили операции по вкладам. Тем, кто успел, на руки выдавали не более 30 тысяч рублей, но потом закончились и такие деньги. Теперь вкладчики этой кредитной организации могут рассчитывать на страховые выплаты — не более 1 миллиона 400 тысяч рублей каждому.
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