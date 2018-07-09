Правила предоставления налоговых льгот регионами ужесточатся

По информации «Ведомости», стоимость налоговых льгот для федерального бюджета достигнет уровня в 3 трлн руб.

В 2018 расходы увеличиться на 750 млрд руб, и далее продолжат расти по 80–100 млрд в год.

Льготы по НДС и для нефтяников лидирует, они вырастут на 175 млрд руб. и на 360 млрд руб. соответственно.

Правила предоставления льгот регионами значительно ужесточаться.

Внесено предложение лишить их права снижать налог на прибыль до 13,5% (в 2017–2020 гг. до 12,5%), закон уже принят в первом чтении.

Так, введённые до текущего года льготные ставки будут работать до окончания их срока, но не позднее 2022 г.

Будут введены поправки из-за отмены контроля за трансфертными ценами по огромному числу внутренних сделок.