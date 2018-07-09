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Правила предоставления налоговых льгот регионами ужесточатся
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Правила предоставления налоговых льгот регионами ужесточатся 

News.ru 15 часов назад
Фото: Экспресс-газета
По информации «Ведомости», стоимость налоговых льгот для федерального бюджета достигнет уровня в 3 трлн руб.
В 2018 расходы увеличиться на 750 млрд руб, и далее продолжат расти по 80–100 млрд в год.
Льготы по НДС и для нефтяников лидирует, они вырастут на 175 млрд руб. и на 360 млрд руб. соответственно.
Правила предоставления льгот регионами значительно ужесточаться.
Внесено предложение лишить их права снижать налог на прибыль до 13,5% (в 2017–2020 гг. до 12,5%), закон уже принят в первом чтении.
Так, введённые до текущего года льготные ставки будут работать до окончания их срока, но не позднее 2022 г.
Будут введены поправки из-за отмены контроля за трансфертными ценами по огромному числу внутренних сделок.
Минфин опасается, что без контроля прибыль будет перетекать из одного региона в другой.
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