Налоговый манёвр в нефтяной отрасли обогатит бюджет России

Минфин РФ заложил в проектировки бюджета на предстоящие три года получение дополнительных доходов на сумму 300 миллиардов рублей. При этом нефтегазовый дефицит федерального бюджета в 2021 году снизится.

«По результатам завершения налогового маневра доходы федерального бюджета в 2021 году вырастут на сумму порядка 300 миллиардов рублей», — говорится в подготовленном ведомством документе «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы».

Также в нём отмечается, что в 2021 году нефтегазовый дефицит федерального бюджета уменьшится до шести процентов ВВП.