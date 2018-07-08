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Налоговый манёвр в нефтяной отрасли обогатит бюджет России
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Налоговый манёвр в нефтяной отрасли обогатит бюджет России 

News.ru 18 часов назад
Минфин РФ заложил в проектировки бюджета на предстоящие три года получение дополнительных доходов на сумму 300 миллиардов рублей. При этом нефтегазовый дефицит федерального бюджета в 2021 году снизится.
«По результатам завершения налогового маневра доходы федерального бюджета в 2021 году вырастут на сумму порядка 300 миллиардов рублей», — говорится в подготовленном ведомством документе «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы».
Также в нём отмечается, что в 2021 году нефтегазовый дефицит федерального бюджета уменьшится до шести процентов ВВП.
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