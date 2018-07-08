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Минфин ждет удвоения доходов бюджета от дивидендов госкомпаний в 2019 году
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Минфин ждет удвоения доходов бюджета от дивидендов госкомпаний в 2019 году 

Свободная пресса 21 час назад
Минфин России ожидает в 2019 году более чем двукратного роста доходов бюджета от дивидендов госкомпаний — до 542,3 миллиарда рублей. Сейчас доход составляет 250,7 миллиарда рублей.
"Существенный̆ вклад в ненефтегазовые доходы в рассматриваемом периоде будут вносить поступления дивидендов от компаний с государственным участием. В прогнозе учтен единый̆ подход к определению дивидендной политики компаний — направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли за предыдущий год по МСФО", — цитирует "РИА Новости" Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Напомним, что 7 мая, в день вступления в должность президента, Владимир Путин подписал новый «майский указ». Базовой целью в нем названо заметное повышение уровня жизни населения — к 2024 году уровень бедности должен быть снижен вдвое.
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