Минфин ждет удвоения доходов бюджета от дивидендов госкомпаний в 2019 году

Минфин России ожидает в 2019 году более чем двукратного роста доходов бюджета от дивидендов госкомпаний — до 542,3 миллиарда рублей. Сейчас доход составляет 250,7 миллиарда рублей. "Существенный̆ вклад в ненефтегазовые доходы в рассматриваемом периоде будут вносить поступления дивидендов от компаний с государственным участием. В прогнозе учтен единый̆ подход к определению дивидендной политики компаний — направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли за предыдущий год по МСФО", — цитирует "РИА Новости" Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Напомним, что 7 мая, в день вступления в должность президента , Владимир Путин подписал новый «майский указ». Базовой целью в нем названо заметное повышение уровня жизни населения — к 2024 году уровень бедности должен быть снижен вдвое. Новости по теме: Минфин подсчитал расходы на выполнение майского указа в 2019 году