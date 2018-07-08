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Фьючерсы на нефть: анонс на 9–13 июня
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Фьючерсы на нефть: анонс на 9–13 июня 

Investing.com Россия 21 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — На следующей неделе в центре внимания нефтяных рынков останутся объемы добычи нефти после того, как на прошедшей неделе цены на нефть снизились из-за сигналов о росте добычи в Саудовской Аравии и США.
Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в прошлом месяце повысила объем добычи почти на 500 тыс. баррелей в сутки до 10,5 млн баррелей в сутки. Согласно данным информированных источников, Саудовская Аравия решила повысить добычу, чтобы остановить рост цен.
В прошлом месяце наибольший экспортер нефти в мире и в ОПЕК заявил о том, что увеличит объем добычи нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок и Ливии, Венесуэлы и Ирана.
Обещания Саудовской Аравии не удовлетворили президента США Дональда Трампа, который продолжил критиковать ОПЕК в своем Twitter за повышение нефтяных цен.
В субботу министр энергетики Ирана заявил, что Трамп оскорбляет ОПЕК, приказывая повысить объем добычи и снизить цены. Он также сообщил о том, что объемы добычи и экспорта иранской нефти не изменились, несмотря на давление со стороны США.
Напомним, что администрация Трампа настаивает на том, чтобы другие страны с ноября месяца прекратили импорт иранской нефти, когда США возобновят санкции против этой страны. Ранее Трамп разорвал ядерную сделку между Ираном и шестью ведущими странами мира.
На прошлой неделе объем добычи нефти в США остался на рекордном значении 10,9 млн баррелей в сутки, который был достигнут в прошлом месяце.
Согласно опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes, за неделю, которая завершилась 6 июля, энергетические компании США увеличили число действующих буровых установок на пять до 863. Это первое увеличение числа буровых установок США за последние три недели.
Число действующих буровых установок в США, которое считается индикатором будущей добычи, значительно выше, чем год тому назад, когда оно равнялось 763. Нефтяные компании США увеличили объем добычи в ответ на сокращение добычи ОПЕК, продолжающееся последние полтора года.
На следующей неделе участники рынка будут следить за свежими данными о запасах сырой нефти, которые будут опубликованы во вторник и среду. Это укажет на уровень спроса самого крупного потребителя в мире и позволит оценить уровни добычи.
В пятницу цены на нефть сортов WTI и Brent изменились разнонаправленно, однако зафиксировали первую неделю снижения за три последних недели на фоне сигналов о повышении объема поставок.
Августовские фьючерсы на нефть WTI выросли на $0,86 или на 1,2% до $73,80 за баррель на подразделении Нью-Йоркской товарной биржи COMEX.
На Лондонской межконтинентальной бирже ICE цена на нефть Brent опустилась на $0,28 или на 0,4% до $77,11 за баррель.
За неделю нефть WTI подешевела приблизительно на 0,5%, а нефть Brent — приблизительно на 2,9%. Нефть подешевела после двух недель роста подряд.
Вторник, 10 июля
Американский институт нефти (API) опубликует свой еженедельный отчет о запасах нефти в США.
Среда, 11 июля
Управление энергетической информации Минэнерго США опубликует еженедельный отчет о запасах нефти и бензина в США.
Пятница, 13 июля
Компания Baker Hughes опубликует еженедельные данные о количестве буровых установок в США.
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