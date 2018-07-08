Минфин спрогнозировал удвоение доходов бюджета от дивидендов госкомпаний

По прогнозам Минфина России , в 2019 году доходы бюджета от дивидендов госкомпаний вырастут до 542,3 миллиарда рублей. Это в два с лишним раза больше, чем ожидается по итогам этого года. В 2018 году доходы от дивидендов могут составить 250,7 миллиарда рублей.

Такие цифры содержатся в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, которые цитируют РИА Новости

"Существенный̆ вклад в ненефтегазовые доходы в рассматриваемом периоде будут вносить поступления дивидендов от компаний с государственным участием​​​. В прогнозе учтен единый подход к определению дивидендной политики компаний — направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли за предыдущий год", — отмечается в документе.