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Минфин спрогнозировал удвоение доходов бюджета от дивидендов госкомпаний
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Минфин спрогнозировал удвоение доходов бюджета от дивидендов госкомпаний 

Российская Газета 21 час назад
Фото: Ведомости
По прогнозам Минфина России, в 2019 году доходы бюджета от дивидендов госкомпаний вырастут до 542,3 миллиарда рублей. Это в два с лишним раза больше, чем ожидается по итогам этого года. В 2018 году доходы от дивидендов могут составить 250,7 миллиарда рублей.
Такие цифры содержатся в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, которые цитируют РИА Новости.
"Существенный̆ вклад в ненефтегазовые доходы в рассматриваемом периоде будут вносить поступления дивидендов от компаний с государственным участием​​​. В прогнозе учтен единый подход к определению дивидендной политики компаний — направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли за предыдущий год", — отмечается в документе.
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