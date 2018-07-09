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Минфин прогнозирует сокращение расходов на здравоохранение и оборону в 2019 году
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Минфин прогнозирует сокращение расходов на здравоохранение и оборону в 2019 году 

Rambler News Service 9 часов назад
Фото: Говорит Москва
Минфин прогнозирует сокращение расходов нескольких статей федерального бюджета в 2019 году, включая оборону, здравоохранение и национальную экономику, следует из доклада «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».
Согласно документу, в 2018 году на здравоохранение потратят 479,7 млрд руб., а в 2019 году — 459,5 млрд руб. В 2020 году расходы на эту статью бюджета вырастут до 563,2 млрд руб., а еще через год — до 572,5 млрд руб.
Расходы на оборону в 2018 году составят 2,797 трлн руб., в 2019 году — 2,783 трлн руб. А через год расходы вырастут до 2,86 трлн руб., а в 2021 году — до 2,981 трлн руб. Расходы на экономику снизятся и в этом году составят 2,379 трлн руб., в 2019 году — 2,218 трлн руб., в 2020 году — 2,17 трлн руб., в 2021 году — 2,152 трлн руб.
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