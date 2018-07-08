В Шадринске открылся цех горячего цинкования 

Первоначально в новое производство было вложено свыше миллиарда рублей, в дальнейшем планируется инвестировать еще 2,5 миллиарда.
Промышленники рассчитывают обеспечить своей продукцией не только местные предприятия, но и соседние регионы. В ассортименте нового цеха — многогранные и решетчатые опоры ЛЭП, металлические каркасы и конструкции для промышленного и гражданского строительства, опоры контактных сетей.
Шадринск выбран для реализации проекта не случайно: ввиду выгодного географического расположения он становится отличным логистическим центром. К тому же на Урале подобных производств мало, а спрос на горячее цинкование металлоконструкций большой.
Правительство Курганской области и администрация Шадринска заключили с инвестором трехсторонний специнвестконтракт на десять лет. Он предусматривает обнуление ставки имущественного и транспортного налогов, снижение налога на прибыль до 13,5 процента. Такие контракты правительство региона заключает только с высокотехнологичными компаниями, работающими по программе импортозамещения. Администрация Шадринска со своей стороны снизила в два раза ставки аренды земли и земельного налога. За время действия контракта предприятие обязалось выпустить продукции более чем на 14 миллиардов рублей. По прогнозам, к 2020 году объем производства по направлениям металлообработки и горячего цинкования составит 32,5 тысячи тонн. Число рабочих мест увеличится с нынешних 120 до 300.