В Шадринске открылся цех горячего цинкования

Первоначально в новое производство было вложено свыше миллиарда рублей, в дальнейшем планируется инвестировать еще 2,5 миллиарда.

Промышленники рассчитывают обеспечить своей продукцией не только местные предприятия, но и соседние регионы. В ассортименте нового цеха — многогранные и решетчатые опоры ЛЭП, металлические каркасы и конструкции для промышленного и гражданского строительства, опоры контактных сетей.

Шадринск выбран для реализации проекта не случайно: ввиду выгодного географического расположения он становится отличным логистическим центром. К тому же на Урале подобных производств мало, а спрос на горячее цинкование металлоконструкций большой.