Почему Тюменскую область признали лучшей по работе с инвесторами

В прошлом году запущено около десятка новых либо модернизированных и расширенных крупных производств. Вперед шагнули предприятия нефтегазового машиностроения и сервиса, АПК, производители коммунального и дорожного оборудования, упаковочной тары, изделий из древесины. В декабре череду открытий завершила группа компаний «Дамате», вложившая около шести миллиардов рублей в создание молочного комплекса-гиганта в Голышмановском районе.

В 2018 году первой стартовала компания «Ландис», возобновившая в Тюменской области производство мороженого. Она — одна из десяти резидентов индустриального парка «Боровский», чьи площади с готовой инфраструктурой бизнес арендует по символической цене.

Этим летом завершится строительство третьей технологической очереди на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе. Капиталовложения в глубокую перегонку нефти в ходе реализации третьей очереди составили 223 миллиарда рублей. Предприятие, выпускающее моторное топливо стандарта «Евро-5», принимает около девяти миллионов тонн сырья в год. Для понимания масштаба: в 2017-м на всей территории юга области добыто 11 миллионов тонн нефти.

В этом году, когда баррель резко подорожал, а ограничения в рамках договоренностей с ОПЕК ослабли, из тюменских недр может быть извлечено, по расчетам экспертов, уже 13 миллионов тонн углеводородного сырья. Отрасль, как всегда, нуждается в мощных финансовых вливаниях. Один только "Сургутнефтегаз" запланировал до 2025 года направить в разведку и обустройство месторождений 62 миллиарда рублей. Что ж, нефтянка была и остается опорным блоком промышленного фундамента края, но — одним из многих.

Резко ускорят индустриальное развитие региона новые предприятия глубокого передела углеводородов в Тобольске . «ЗапСибНефтехим» — проект мирового уровня по размаху строительства и величине инвестиций (приблизительно 0,5 триллиона рублей). До 2020 года здесь введут в эксплуатацию несколько высокотехнологичных производств. На их продукцию — полипропилен и полиэтилен — спрос велик, проблем с реализацией не будет ни в России , ни за ее границами.

При анализе прошлогодней и свежей экономической статистики виден значительный и устойчивый рост в обрабатывающем секторе, на предприятиях, занятых выпуском стеклянных, металлургических, резиновых и пластмассовых, электронных и оптических изделий, лекарственных средств, химических веществ, молочных продуктов и овощей. Важно подчеркнуть: до половины прироста обеспечивают промышленные и агропромышленные проекты, реализованные в последние 15 лет, в том числе с участием иностранного капитала. К примеру, американская компания Baker Hughes, открывшая свое подразделение в Тюмени в 2006 году, вложила два миллиарда рублей в строительство второго по величине после Оклахомы завода по производству нефтепогружного кабеля и теперь наращивает темпы.

Активность инвесторов обеспечила высокие темпы роста промышленного производства — с 2007 года по 2016-й его удалось утроить

Власти региона по-прежнему нацелены на формирование многоукладной экономики. И, если где-то возникают негативные тенденции, стремятся переломить их. Например, фармацевтическая отрасль несколько лет назад едва не скончалась, но появление инвестора позволило в корне изменить ситуацию. Обанкротившийся завод приобрела компания «Фармасинтез», она приступила к реконструкции старых цехов и строительству новых, расширила ассортимент препаратов. Через пару лет она намерена превратить предприятие в одного из крупнейших в РФ поставщиков фармацевтической продукции. Одновременно набирает «вес» IT-отрасль, причем поразительно быстро. За год количество профильных предприятий, имеющих прописку в Тюменской области, удвоилось. Это результат действия областной программы фискальных и иных преференций для айтишников.

Формы господдержки разнообразны и не меняются в зависимости от рыночной конъюнктуры. Благодаря им инвесторы за прошедшие годы смогли направить сэкономленные миллиарды рублей на ускоренную реализацию проектов, на расширение и модернизацию производства.

— В результате бюджет выигрывает с убедительным перевесом — за счет капиталовложений и увеличения налогооблагаемой базы. В предыдущем году объем инвестиций в основной капитал составил 290,7 миллиарда рублей, почти на 20 процентов больше, чем в позапрошлом, — констатирует замгубернатора области Вадим Шумков.

Сейчас в портфеле Инвестиционного агентства Тюменской области около полутысячи проектов совокупной инвестиционной емкостью 1,6 триллиона рублей. Учреждение работает по принципу «одного окна»: предприниматели получают полное консультационное сопровождение с оценкой потенциальных выгод и рисков, помощь в поиске земельного участка и рынка сбыта, определении оптимальной схемы кредитования и источников финансирования, оформлении разрешительных документов. Такая форма комплексной господдержки получила название «Фабрики проектов». Агентство предоставляет льготные инвестиционные займы в размере до 50 миллионов рублей для воплощения в жизнь проектов в приоритетных для региона отраслях, а также микрозаймы до трех миллионов рублей под три процента годовых. Для резидентов индустриальных парков ставка может быть вообще нулевой. Помимо того, в рамках программы «Гарантийный фонд» надежным предпринимателям, испытывающим трудности при получении заемных средств, выдают поручительства перед банками и региональным фондом микрофинансирования.

— Солидный пул проектов позволит в ближайшей перспективе создать до 40 тысяч новых рабочих мест и обеспечить стабильное социально-экономическое развитие области, — уверен гендиректор агентства Андрей Шальнев.