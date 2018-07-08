«Можно провести 26 чемпионатов»: в список 500 богатейших людей планеты вошло 24 россиянина

Издание Bloomberg обновило рейтинг богатейших людей мира. В него вошло 24 миллиардера из России , а десять попали в ТОП-100.

Кто занял с 500 по 100 место

Сергей Попов занял 491 строчку рейтинга. Его состояние сейчас оценивается в 3,93 млрд долларов. Напомним, он на протяжении долгого времени входил в советы директоров нескольких крупных компаний — «ТМК», РАО ЕЭС, «Еврохим» , « СУЭК », « МДМ Банка » и многих других. Основную часть своего состояния получил после продажи активов. Некоторые издания отмечают, что он платил рекламным агентствам, чтобы в СМИ про него не писали.

Сергей Галицкий расположился на 395 строчке. Бизнесмен имеет в активе 4,68 млрд долларов. Несмотря на продажу компании «Магнит» , он не только остался в рейтинге богатейших людей мира, но и отмечен в нем в качестве владельца бизнеса «розничной торговли».

На 289 месте остановился Искандер Махмудов . Его состояние оценивается в 5,87 млрд долларов. Он является президентом Уральской горно-металлургической компании. Начиная с 2000 года, начал выкупать машиностроительные предприятия, позже объединив их в «Трансмашхолдинг»

Леонид Федун расположился на 285 строчке рейтинга. Всего он владеет активами на сумму 5,94 млрд долларов. Свое состояние заработал на акциях «Лукойла» (9,8%) и группы «ИФД Капиталъ».

На 283 месте из 500 богатейших людей мира — Петер Авен. Размер его активов оценивается 5,95 млрд долларов. Акционер LetterOne Holdings (немецкая нефтегазовая компания), в Альфа-банке имеет 12,4% акций. В конце 2015 года в Вашнгтоне получил премию имени Вудро Вильсона за вклад в развитие российско-американских отношений.

Алексей Кузмичев расположился на 218 месте. Свое состояние в размере 6,98 млрд долларов он получил, владея акциями LetterOne Holdings и «Альфа-Групп»

На 163 строчке рейтинга — Виктор Рашников . Его состояние оценили в 8,78 млрд долларов, которые он получил владея Магнитогорским металлургическим комбинатом . Одна из его компаний пытается взыскать почти 135 миллионов долларов после продажи проекта «Башня».

На 151 месте остановился Герман Хан с 9,39 млрд долларов. Он один из владельцев LetterOne Holdings и «Альфа-Групп». Владеет домом и парком в Лондоне, стоимость которых оценивается в 91 миллион долларов.

Дмитрий Рыболовлев с состоянием 10,7 млрд долларов занял 11 строчку рейтинга. Свой капитал нарастил после продажи акций «Уралкалия» и «Сильвинита». Получил разрешение на строительство на Кипре . Стоимость этого проекта оценивается более чем в 100 миллионов евро.

Михаил Прохоров занял 115 место, имея в активе 11,7 млрд долларов. Является владельцем группы компаний «Онэксим». В 2012 году баллотировался на выборах президента России. Набрал 7,98% голосов, что позволило ему занять третье место.

Десятка самых богатых людей России

На 99 месте из 100 самых богатых людей мира расположился Геннадий Тимченко . В его активах 13 млрд долларов. Владелец акций ряда компаний — «Новатэк» (23,5%), «Сибур» (17%), «Стройтранснефтегаз» (50%), «Стройтрансгаз» (80%), «Трансойл» (80%). Одна из его компаний входит в ООО «Южные земли», которому принадлежит 400 га яблоневых садов Кубани.

Роман Абромович остановился на 92 месте рейтинга, имея 14 млрд долларов в своих активах. Владеет акциями «Евраза» (31%) и «Первого канала» (24%). В собственности у него английский футбольный клуб Chelsea, который, по данным Forbes, оценивается в 1,845 млрд долларов.

Вагит Алекперов сумел занять 80 строчку самых богатых людей планеты, имея в своих активах 14,6 млрд долларов. Президент «Лукойл», имеет 24,8% акций этой компании. Открыл музей нумизматики, самый дорогой экспонат которой оценивается в 410 000 долларов.

На 78 месте расположился Виктор Вексельберг . Его состояние оценивается в 15,2 млрд долларов. Владеет акциями UC Rusal 7,65%, швейцарских Oerlikon (40%) и Sulzer (57%). У него крупнейшая в мире коллекция ювелирных работ Фаберже.

Андрей Мельниченко занял 76 место. Его активы оцениваются в 15,4 млрд долларов. Владеет акциями СУЭК (92,2%), «Еврохима» (90%), Сибирской генерирующей компании (92,2%). По информации Forbes, платит налоги за пределами России.

Тройка лидеров

Владимир Лисин занял 47 строчку богатейших людей мира. Его активы составляют 19,4 млрд долларов. Владеет пакетом акций НЛМК (84%) и холдинга Universal Cargo Logistics (100%). Возглавляет российский Стрелковый союз и является вице-президентом Международной федерации стрелкового спорта. Построил крупнейший клуб «Лисья нора». На 46 месте расположился Леонид Михельсон , имея в активе 19,5 млрд долларов. Владеет пакетами акций «Новатэка» (24,76%) и «Сибура» (48,48%). В прошлом году запустил в эксплуатацию завод по сжижению газа «Ямал СПГ», стоимость которого оценивается в 27 млрд долларов. Первая партия газа отправилась в США

Итого

Получается, что 24 россиянина владеют 265,28 млрд долларов. В переводе в рубли это составляет 16 697,97 млрд рублей. Для сравнения, для организации чемпионата мира было затрачено 638 млрд Иными словами, на средства 24 человек можно провести 26 мундиалей.