«Можно провести 26 чемпионатов»: в список 500 богатейших людей планеты вошло 24 россиянина 

Издание Bloomberg обновило рейтинг богатейших людей мира. В него вошло 24 миллиардера из России, а десять попали в ТОП-100.
Кто занял с 500 по 100 место
Сергей Попов занял 491 строчку рейтинга. Его состояние сейчас оценивается в 3,93 млрд долларов. Напомним, он на протяжении долгого времени входил в советы директоров нескольких крупных компаний — «ТМК», РАО ЕЭС, «Еврохим», «СУЭК», «МДМ Банка» и многих других. Основную часть своего состояния получил после продажи активов. Некоторые издания отмечают, что он платил рекламным агентствам, чтобы в СМИ про него не писали.
Андрей Козицын расположился на 482 месте. Его активы составляют 4,01 млрд долларов. Основные из них — пакеты акций Уральской горно-металлургической компании, «Кузбассразрезугля», «УГМК-Транс». Андрей Козицын — почетный консул Австрийской Республики в Екатеринбурге. Андрей Гурьев занял 470 строчку рейтинга. Его состояние оценивается в 4,06 млрд долларов. У него семейный бизнес — они с родственниками владеют компанией «Фосагро», которая занимается производством минеральных удобрений (48,48%) и холдингом «АгроГард».
Сергей Галицкий расположился на 395 строчке. Бизнесмен имеет в активе 4,68 млрд долларов. Несмотря на продажу компании «Магнит», он не только остался в рейтинге богатейших людей мира, но и отмечен в нем в качестве владельца бизнеса «розничной торговли».
На 289 месте остановился Искандер Махмудов. Его состояние оценивается в 5,87 млрд долларов. Он является президентом Уральской горно-металлургической компании. Начиная с 2000 года, начал выкупать машиностроительные предприятия, позже объединив их в «Трансмашхолдинг».
Леонид Федун расположился на 285 строчке рейтинга. Всего он владеет активами на сумму 5,94 млрд долларов. Свое состояние заработал на акциях «Лукойла» (9,8%) и группы «ИФД Капиталъ».
На 283 месте из 500 богатейших людей мира — Петер Авен. Размер его активов оценивается 5,95 млрд долларов. Акционер LetterOne Holdings (немецкая нефтегазовая компания), в Альфа-банке имеет 12,4% акций. В конце 2015 года в Вашнгтоне получил премию имени Вудро Вильсона за вклад в развитие российско-американских отношений.
Александр Абрамов занял 277 строчку. Его активы оцениваются в 5,99 млрд долларов. Владелец 21,09% акций горно-металлургической группы Evraz Plc. Обладает виллой в Новой Зеландии, стоимость которой составляет 40 миллионов долларов.
Алексей Кузмичев расположился на 218 месте. Свое состояние в размере 6,98 млрд долларов он получил, владея акциями LetterOne Holdings и «Альфа-Групп».
На 163 строчке рейтинга — Виктор Рашников. Его состояние оценили в 8,78 млрд долларов, которые он получил владея Магнитогорским металлургическим комбинатом. Одна из его компаний пытается взыскать почти 135 миллионов долларов после продажи проекта «Башня».
На 151 месте остановился Герман Хан с 9,39 млрд долларов. Он один из владельцев LetterOne Holdings и «Альфа-Групп». Владеет домом и парком в Лондоне, стоимость которых оценивается в 91 миллион долларов.
Дмитрий Рыболовлев с состоянием 10,7 млрд долларов занял 11 строчку рейтинга. Свой капитал нарастил после продажи акций «Уралкалия» и «Сильвинита». Получил разрешение на строительство на Кипре. Стоимость этого проекта оценивается более чем в 100 миллионов евро.
Михаил Прохоров занял 115 место, имея в активе 11,7 млрд долларов. Является владельцем группы компаний «Онэксим». В 2012 году баллотировался на выборах президента России. Набрал 7,98% голосов, что позволило ему занять третье место.
Десятка самых богатых людей России
На 99 месте из 100 самых богатых людей мира расположился Геннадий Тимченко. В его активах 13 млрд долларов. Владелец акций ряда компаний — «Новатэк» (23,5%), «Сибур» (17%), «Стройтранснефтегаз» (50%), «Стройтрансгаз» (80%), «Трансойл» (80%). Одна из его компаний входит в ООО «Южные земли», которому принадлежит 400 га яблоневых садов Кубани.
На 93 строчке находится Михаил Фридман. Его состояние оценивается в 13,8 млрд долларов. Основной владелец LetterOne Holdings, «Альфа-Групп» — «Альфа-банк», «АльфаСтрахование», X5 Retail Group, A1. Фридману принадлежат бренды: «Билайн», «Пятерочка» и «Перекресток».
Роман Абромович остановился на 92 месте рейтинга, имея 14 млрд долларов в своих активах. Владеет акциями «Евраза» (31%) и «Первого канала» (24%). В собственности у него английский футбольный клуб Chelsea, который, по данным Forbes, оценивается в 1,845 млрд долларов.
На 86 строчке расположился Алишер Усманов. Его состояние оценивается в 14,3 млрд долларов. Имеет 48% акций USM Holdings, объединяющей активы Металлоинвест»и Байкальской горной компании). Владелец акций «Мегафона», «ИД «Коммерсантъ», «Химки Групп» и в лондонском Arsenal.
Вагит Алекперов сумел занять 80 строчку самых богатых людей планеты, имея в своих активах 14,6 млрд долларов. Президент «Лукойл», имеет 24,8% акций этой компании. Открыл музей нумизматики, самый дорогой экспонат которой оценивается в 410 000 долларов.
На 78 месте расположился Виктор Вексельберг. Его состояние оценивается в 15,2 млрд долларов. Владеет акциями UC Rusal 7,65%, швейцарских Oerlikon (40%) и Sulzer (57%). У него крупнейшая в мире коллекция ювелирных работ Фаберже.
Андрей Мельниченко занял 76 место. Его активы оцениваются в 15,4 млрд долларов. Владеет акциями СУЭК (92,2%), «Еврохима» (90%), Сибирской генерирующей компании (92,2%). По информации Forbes, платит налоги за пределами России.
На 54 строчке остановился Владимир Потанин. Его активы оцениваются в 18,5 млрд долларов. Владеет более 30% «Норильского никеля». В прошлом году продал 50% «Rambler & Co» Александру Мамуту, который стал единственным владельцем компании.
Тройка лидеров
Владимир Лисин занял 47 строчку богатейших людей мира. Его активы составляют 19,4 млрд долларов. Владеет пакетом акций НЛМК (84%) и холдинга Universal Cargo Logistics (100%). Возглавляет российский Стрелковый союз и является вице-президентом Международной федерации стрелкового спорта. Построил крупнейший клуб «Лисья нора». На 46 месте расположился Леонид Михельсон, имея в активе 19,5 млрд долларов. Владеет пакетами акций «Новатэка» (24,76%) и «Сибура» (48,48%). В прошлом году запустил в эксплуатацию завод по сжижению газа «Ямал СПГ», стоимость которого оценивается в 27 млрд долларов. Первая партия газа отправилась в США.
Алексей Мордашов, заняв 45 место, стал самым богатым россиянином. Стоимость его активов составляет 19,6 млрд долларов. Имеет в своих активах акции «Северсталя» (77%), TUI (23%), Nord Gold (98,4%) и владеет «Силовыми машинами». Имеет акции банка «Россия», «Национальной медиа группы» и Tele2.
Итого
Получается, что 24 россиянина владеют 265,28 млрд долларов. В переводе в рубли это составляет 16 697,97 млрд рублей. Для сравнения, для организации чемпионата мира было затрачено 638 млрд Иными словами, на средства 24 человек можно провести 26 мундиалей.