Производство минеральной воды «Ессентуки» модернизируют за 1 млрд рублей

ЕССЕНТУКИ , 8 июля. / ТАСС /. «Холдинг Аква» вложит 1 млрд рублей в модернизацию завода по розливу минеральной воды «Ессентуки», запуск обновленного производства намечен на октябрь, сообщает пресс-служба компании «Кавминкурортресурсы».

"Завод станет одним из самых передовых предприятий Юга России по розливу минеральной воды. Общий объем инвестиций в него составит около 1 млрд рублей, 120 млн из которых пойдут непосредственно на реконструкцию производства", — сказал гендиректор предприятия Сулейман Вагапов , слова которого приводит пресс-служба.

Вагапов отметил, что на заводе полностью модернизируют систему водоподготовки и холодильную систему. Также будет построен новый, самый большой на Северном Кавказе парк емкостей для минеральной воды общим объемом около 800 куб. м (сейчас резервуары рассчитаны на 150 куб. м).

Завод будет оснащен новым итальянским оборудованием, значительно увеличится его производственная мощность — с 3-4 млн до 9-10 млн бутылок минеральной воды в месяц.