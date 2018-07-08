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Производство минеральной воды «Ессентуки» модернизируют за 1 млрд рублей
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Производство минеральной воды «Ессентуки» модернизируют за 1 млрд рублей 

ТАСС 8 июля 2018
ЕССЕНТУКИ, 8 июля. /ТАСС/. «Холдинг Аква» вложит 1 млрд рублей в модернизацию завода по розливу минеральной воды «Ессентуки», запуск обновленного производства намечен на октябрь, сообщает пресс-служба компании «Кавминкурортресурсы».
"Завод станет одним из самых передовых предприятий Юга России по розливу минеральной воды. Общий объем инвестиций в него составит около 1 млрд рублей, 120 млн из которых пойдут непосредственно на реконструкцию производства", — сказал гендиректор предприятия Сулейман Вагапов, слова которого приводит пресс-служба.
Вагапов отметил, что на заводе полностью модернизируют систему водоподготовки и холодильную систему. Также будет построен новый, самый большой на Северном Кавказе парк емкостей для минеральной воды общим объемом около 800 куб. м (сейчас резервуары рассчитаны на 150 куб. м).
Завод будет оснащен новым итальянским оборудованием, значительно увеличится его производственная мощность — с 3-4 млн до 9-10 млн бутылок минеральной воды в месяц.
"Холдинг Аква" — совместное предприятие частного российского инвестора «Аква Инвест», владеющего скважинами Ессентукского месторождения минеральной воды, и АО «Кавминкурортресурсы» (контролируется Росимуществом) — крупнейшего недропользователя в Кавказских Минеральных Водах. Сегодня компания занимается добычей и розливом минеральных вод на территории Кавказских Минеральных Вод, в том числе «Ессентуки-4» и «Ессентуки-17».
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