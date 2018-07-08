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Мантуров: к 2020 году мировой рынок технологий для цифровых производств составит $700 млрд
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Мантуров: к 2020 году мировой рынок технологий для цифровых производств составит $700 млрд 

Rambler News Service 4 часа назад
Мировой рынок технологий для цифровых производств составит к 2020 году $700 млрд Такое мнение экспертов привел министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на открытии форума «Иннопром-2018» в Екатеринбурге, передаёт корреспондент RNS.
«Быстрыми темпами растут сегменты поставщиков оборудования и программных решений для будущих «умных фабрик». По оценкам экспертов уже к 2020 году мировой рынок технологий цифровых производств составит свыше $700 млрд, а к 2025 году расширится до уровня $3-4 трлн за счет новых продуктов и сервисов», — сказал Мантуров.
Министр отметил, что «в активную фазу реализации входят принятые рядом государств национальные концепции поддержки цифровых производств».
«Фактически на страновом уровне уже развернулась конкуренция за будущие позиции в глобальной цифровой экономике. Безусловно ставки высоки — по прогнозам мировых институтов, новая трансформация промышленности в течение следующего десятилетия может принести свыше $30 трлн дополнительных доходов. А в целом вклад в мировую экономику цифровизации всех сфер деятельности оценивается в $100 трлн», — сказал он.
Мантуров отметил, что в 2018 году среди участников делегации представители из 95 государств.
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