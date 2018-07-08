Мантуров: к 2020 году мировой рынок технологий для цифровых производств составит $700 млрд

Мировой рынок технологий для цифровых производств составит к 2020 году $700 млрд Такое мнение экспертов привел министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на открытии форума «Иннопром-2018» в Екатеринбурге , передаёт корреспондент RNS.

«Быстрыми темпами растут сегменты поставщиков оборудования и программных решений для будущих «умных фабрик». По оценкам экспертов уже к 2020 году мировой рынок технологий цифровых производств составит свыше $700 млрд, а к 2025 году расширится до уровня $3-4 трлн за счет новых продуктов и сервисов», — сказал Мантуров.

Министр отметил, что «в активную фазу реализации входят принятые рядом государств национальные концепции поддержки цифровых производств».

«Фактически на страновом уровне уже развернулась конкуренция за будущие позиции в глобальной цифровой экономике. Безусловно ставки высоки — по прогнозам мировых институтов, новая трансформация промышленности в течение следующего десятилетия может принести свыше $30 трлн дополнительных доходов. А в целом вклад в мировую экономику цифровизации всех сфер деятельности оценивается в $100 трлн», — сказал он.

Мантуров отметил, что в 2018 году среди участников делегации представители из 95 государств.