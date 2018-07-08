Стоимость продукции производства природной питьевой воды в Тибете в минувшем году превысила 1,5 млрд юаней

Лхаса, 8 июля / Синьхуа / — Объем производства природной питьевой воды в Тибетском автономном районе в 2017 году приблизился к 800 тыс. тонн, стоимость продукции достигла 1,579 млрд юаней /1 ам. долл. — 6,6 юаня/.

Об этом сообщили корр. Синьхуа в Тибетском управлении промышленности и информатизации.

Тибет называют «водонапорной башней» Азии, среднегодовой объем водных ресурсов здесь составляет 439,4 млрд кубометров или 16,5 процента всех водных ресурсов Китая

По сообщению, в настоящее время в автономном районе действуют 35 предприятий по производству природной питьевой воды с более чем 40 производственными линиями. Проектные мощности производства превышают 4 млн тонн в год.

По предварительным подсчетам, ныне в данной отрасли автономного района работают более 5 тыс. человек, еще около 20 тыс. человек заняты в связанных с этим сферах. -0-