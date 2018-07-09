Минфин прогнозирует рост профицита бюджета в 2019 до 1,8% 

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика» В 2018 году профицит федерального бюджета РФ составит 0,5%. В проектировки трехлетнего бюджета Минфин РФ заложил рост профицита в 2019 году до 1,8%.
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В последующие 2 года показатель снизится: в 2020 году профицит составит 1% ВВП, в 2021 — 0,6% ВВП. Об этом говорится в документе «Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019 — 2021 годы», размещенном на сайте бюджетного комитета Госдумы РФ. Согласно документу, рост доходов госказны в 2019 году составит 19,8 трлн рублей, в 2020 — 20 трлн рублей, в 2021 году — 20,5 трлн рублей. Расходы федерального бюджета по прогнозу ведомства в 2019 году планируются на уровне 17,8 трлн рублей, в 2020 — 18,8 трлн рублей, в 2021 году — 19,8 трлн рублей. Параллельно будет увеличиваться госдолг: примерно на 2 триллиона в год. На конец 2019 года он составит 15,9 трлн рублей, в 2020 — 17,8 трлн рублей, в 2021 — 19,8 трлн рублей, говорится в документе. Основными источниками финансирования дефицита, по версии Минфина, должны стать внутренние заимствования. Деньги из Фонда национального благосостояния в следующие три года расходоваться практически не будут. Их планируют тратить только для социнансирования пенсионных накоплений граждан. В 2019 году затраты ФНД должны, по прогнозу Минфина, составить 4,5 млрд руб., в 2020 году — 3,8 млрд руб., в 2021 году — 3,1 млрд руб. В этом году финансирование из Фонда составит 1,1 трлн руб. При этом пополнение ФНБ, объем которого на 1 мая составил 3,962 трлн рублей, будет происходить за счет действия бюджетного правила: переход на новое правило с 2018 г. заложен в закон о бюджете. Новая версия подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы будут копить, а не тратить. Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне $40 за баррель в ценах 2017 года. С 2018 г. она ежегодно будет индексироваться на 2%. Дополнительный процент останется Минфин также предлагает до 2024 года продолжить распределение в федеральный бюджет дополнительно 1% от налога на прибыль. Это обусловлено необходимостью выполнения регионами задач, поставленных в Указе президента. Как говорится в документе, для этого нужен комплекс мер, в частности «пролонгация до 2024 года решения по централизации в федеральном бюджете доходов от 1% ставки налога на прибыль организаций и норматива зачислений по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции в целях перераспределения указанных доходов через предоставление дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации». Базовая ставка налога на прибыль в РФ составляет 20%, из которых 17% остаются в регионе, где был собран налог. С 2017 года РФ увеличила перечисление этого сбора в федеральный бюджет с 2% до 3%. При этом дополнительный 1% распределяется между регионами. Согласно Налоговому кодексу, распределение налога на прибыль в пропорции 17% к 3% является временной мерой и действует только в 2017-2020 годах. Реализация майского указа президента Расходы на исполнение майского указа президента РФ в ближайшую трехлетку составят, согласно проекту, в общей сложности, 3,7 трлн рублей. В 2019 году Минфин предлагает направить на реализацию майского указа президента 1,16 трлн рублей, в 2020 году — 1,2 трлн рублей, в 2021 году — 1,4 трлн рублей. НДС подтолкнет инфляцию Инфляция в России в 2019 году составит 4,3%. Причем 1,3 процентного пункта к показателю добавит повышение НДС. «Влияние повышения НДС на инфляцию оценивается в районе 1,3 процентного пункта. Согласно базовому варианту прогноза, частичный эффект от повышения НДС проявится уже в 2018 году, за счет роста инфляционных ожиданий. Однако основной вклад изменения ставки налога в рост цен будет зафиксирован в 2019 году, в результате чего по итогам года инфляция составит 4,3%», — поясняется в документе.