В Госдуме поддержали идею о «русских оффшорах»

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о международных компаниях. Законопроект является частью пакета проектов о специальных административных районах (САР), которые предусматривают создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 18 июля.
Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов от Приморья и Калининградской области 15 июня.
Согласно документу, статус международной компании может быть присвоен российским хозяйственным обществам в форме обществ с ограниченной ответственностью и публичных и непубличных акционерных обществ либо иностранным юрлицам. Законопроектом устанавливаются особенности создания международной компании, ее государственной регистрации, предоставления и прекращения статуса международной компании, определяются особенности правоотношений, связанных с долевым капиталом компании, учетом долей, распределением дивидендов, предусматриваются компетенции органов управления международной компании, требования, предъявляемые к таким органам, к документам международной компании.
Конфиденциальная информация о бенефициарах компании будет доступна госорганам РФ, отметил ранее один из авторов законопроекта Виктор Пинский. "Ответственность по обязательствам компании будет субсидиарной для всех ее учредителей. Этим мы исключаем риск появления на этих территориях недобросовестных участников хозяйственного оборота, которых много в классических офшорах", — сказал он.
Главное преимущество САРов — освобождение от налогообложения доходов, полученных компанией за границей, указал депутат. "Местный бизнес при этом не пострадает. На деятельность, которая будет осуществляться в России, налоговых преференций участники САРов не получат", — рассказал Пинский.
Выбор территорий
Эти две точки выбраны очень правильно, сказал глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. "Опыт создания таких по факту офшорных зон есть у всех развитых экономик. Речь здесь идет не только о внутреннем бизнесе, но и о тех компаниях, которые хотя инвестировать в нашу страну, но не могут из-за санкций. Статус международной компании дает возможность и использовать в этих зонах преференции, льготы и так далее. Этот пакет нужен нашей экономике для дальнейшего развития и тех направлений бизнеса, которые работают в разных странах и хотят инвестировать в нашу страну", — считает депутат.
Ранее глава МЭР Максим Орешкин заявил журналистам, что специальные административные районы заработают на островах Октябрьский и Русский в сентябре — октябре 2018 года. По оценкам авторов законопроектов, приток инвестиций в САР на островах Октябрьский и Русский может превысить $1 млрд Госдума планирует принять пакет законодательных инициатив, необходимых для создания российских САР, до конца весенней сессии.