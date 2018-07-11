В Госдуме поддержали идею о «русских оффшорах»

Комитет Госдумы поддержал законопроект о «русских оффшорах»

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о международных компаниях. Законопроект является частью пакета проектов о специальных административных районах (САР), которые предусматривают создание альтернативы зарубежным офшорным зонам на островах Октябрьский в Калининградской области и Русский в Приморском крае . Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект 18 июля.

Законопроект был внесен группой депутатов и сенаторов от Приморья и Калининградской области 15 июня.

Согласно документу, статус международной компании может быть присвоен российским хозяйственным обществам в форме обществ с ограниченной ответственностью и публичных и непубличных акционерных обществ либо иностранным юрлицам. Законопроектом устанавливаются особенности создания международной компании, ее государственной регистрации, предоставления и прекращения статуса международной компании, определяются особенности правоотношений, связанных с долевым капиталом компании, учетом долей, распределением дивидендов, предусматриваются компетенции органов управления международной компании, требования, предъявляемые к таким органам, к документам международной компании.

Конфиденциальная информация о бенефициарах компании будет доступна госорганам РФ , отметил ранее один из авторов законопроекта Виктор Пинский . "Ответственность по обязательствам компании будет субсидиарной для всех ее учредителей. Этим мы исключаем риск появления на этих территориях недобросовестных участников хозяйственного оборота, которых много в классических офшорах", — сказал он.

Главное преимущество САРов — освобождение от налогообложения доходов, полученных компанией за границей, указал депутат. "Местный бизнес при этом не пострадает. На деятельность, которая будет осуществляться в России, налоговых преференций участники САРов не получат", — рассказал Пинский.

Выбор территорий

Эти две точки выбраны очень правильно, сказал глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев . "Опыт создания таких по факту офшорных зон есть у всех развитых экономик. Речь здесь идет не только о внутреннем бизнесе, но и о тех компаниях, которые хотя инвестировать в нашу страну, но не могут из-за санкций. Статус международной компании дает возможность и использовать в этих зонах преференции, льготы и так далее. Этот пакет нужен нашей экономике для дальнейшего развития и тех направлений бизнеса, которые работают в разных странах и хотят инвестировать в нашу страну", — считает депутат.