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В Башкирии поднялись цены на продовольственные продукты
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В Башкирии поднялись цены на продовольственные продукты 

ГОРОБЗОР.РУ 7 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
По данным Башстата на 2 июля 2018 года за прошедшую неделю цена картофеля выросла на 9,3% (30,26 рублей), морковь подорожала на 5,6% (42,57 рублей), а лук на 2,6% (26,67 рублей). Цены также возросли на яблоки, сейчас их средняя стоимость составляет 102,54, и куры охлажденные и мороженые — 121,61 рубль, соответственно.
Отметим, что дешевле стала капуста белокочанная свежая. Цена за килограмм составляет 29,72 рублей. Цены на остальные продукты практически не изменились.
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