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А цены все растут: в Башкирии подорожали картофель, лук и морковка, а капуста подешевела
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А цены все растут: в Башкирии подорожали картофель, лук и морковка, а капуста подешевела 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Эксперты Башкортостанстата подвели итоги и выяснили, что в республики продолжают дорожать овощи и фрукты. Так, согласно данным аналитиков, за последнюю неделю в цене подскочили картофель, лук, морковь.
Аналитики подвели итоги недели и выяснили, какие овощи подорожали
Так, средняя цена за килограмм картофеля теперь равняется 30,26 рубля — рост составил порядка 3 рублей.
Килограмм моркови теперь стоит 42,57 рубля, прежняя цена — 38,79 рубля.
Репчатый лук подорожал на 4 копейки — 26,67 рубля за килограмм.
Белокочанная капуста подешевела на 5 рублей — 29,72 рубля за килограмм.
Кроме того, выросли цены и на яблоки, теперь за кило придется отдать 102,54 рубля, подскочила цена и на пшено — 33,43 рубля и подсолнечное масло — 92,91 рубля.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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