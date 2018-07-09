А цены все растут: в Башкирии подорожали картофель, лук и морковка, а капуста подешевела

Эксперты Башкортостанстата подвели итоги и выяснили, что в республики продолжают дорожать овощи и фрукты. Так, согласно данным аналитиков, за последнюю неделю в цене подскочили картофель, лук, морковь.

Аналитики подвели итоги недели и выяснили, какие овощи подорожали

Так, средняя цена за килограмм картофеля теперь равняется 30,26 рубля — рост составил порядка 3 рублей.

Килограмм моркови теперь стоит 42,57 рубля, прежняя цена — 38,79 рубля.

Репчатый лук подорожал на 4 копейки — 26,67 рубля за килограмм.

Белокочанная капуста подешевела на 5 рублей — 29,72 рубля за килограмм.

Кроме того, выросли цены и на яблоки, теперь за кило придется отдать 102,54 рубля, подскочила цена и на пшено — 33,43 рубля и подсолнечное масло — 92,91 рубля.