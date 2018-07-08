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Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 6,3% за I полугодие 2018 года
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Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 6,3% за I полугодие 2018 года 

Нижегородская правда 7 часов назад
Фото: Нижегородская правда
Об этом сообщает министерство финансов региона.
Ведомство подвело итоги исполнения бюджета за 6 месяцев текущего года. По данным минфина, доходы областного бюджета получены в объеме 72,6 млрд рублей, что на 6,3% или на 4,3 млрд рублей выше поступлений аналогичного периода 2017 года. Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 62,1 млрд рублей, что на 10% превышает уровень 2017 года.
Основными источниками поступления доходов стали: налог на прибыль организаций — 21,3 млрд рублей, налог на доходы физических лиц — 20,7 млрд рублей, акцизы — 7,5 млрд рублей, налоги на имущество организаций — 6,2 млрд рублей, налоги на совокупный доход — 4,1 млрд рублей, а также безвозмездные поступления из федерального бюджета в сумме 9,7 млрд рублей.
Расходы областного бюджета за I полугодие исполнены в сумме 71,9 млрд рублей.
Исполнение доходной части позволило обеспечить своевременное исполнение всех принятых расходных обязательств, в первую очередь по социальному обеспечению, по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, по предоставлению межбюджетных трансфертов муниципалитетам, а также снизить объем государственного долга.
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