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ВВП Азербайджана в I полугодии вырос на 1,3%
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ВВП Азербайджана в I полугодии вырос на 1,3% 

Вести Экономика 49 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 10 июля — «Вести. Экономика». ВВП Азербайджана в первом полугодии текущего года вырос на 1,3%, заявил президент страны Ильхам Алиев на заседании правительства.
"За шесть месяцев внутренний валовый продукт увеличился на 1,3%. Считаю, что это хороший показатель, — отметил Алиев. — В экономику страны вложены инвестиции в размере $6 млрд Денежные доходы населения увеличились на 9,3%. Внешнеторговый оборот вырос на 35%. Экспорт увеличился на 34%, в том числе ненефтяной экспорт — на 20%. Положительное сальдо внешней торговли составляет $4,2 млрд
Валютные резервы выросли до $44,3 млрд, — заявил министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев на заседании кабинета министров
"В результате проводимых широкомасштабных экономических реформ в первой половине текущего года внутренний валовый продукт вырос на 1,3%, а ненефтяной сектор — на 2%, инфляция составила 3%. В ненефтяной промышленности, играющей особую роль в диверсификации экономики, был достигнут рост в 8,8%, в сельском хозяйстве — 7,6%, услугах информации и связи — 4,9%, торговле — 2,5%. За прошедшие шесть месяцев прибыль государственного бюджета составила 9,8 млрд манатов, а расходы — 9,5 млрд В государственный бюджет по ненефтяному сектору поступили средства в размере 4,1 млрд манатов, что на 275 млн манатов или 7,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. ", — отметил Мустафаев.
[ССЫЛКИПОТЕМЕ=СЛЕВА]
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[/ССЫЛКИПОТЕМЕ] В 2017 г. рост ненефтяного ВВП страны составил 2,7% (рост общего ВВП составил 0,1%), сообщали ранее «Вести. Экономика». «Средства, направленные в основной капитал, по ненефтяному сектору выросли на 22%, а по ненефтяной промышленности — на 69%. Доходы населения, увеличились на 9,3% и перекрыли инфляцию на 6,3 п.п. Среднемесячная заработная плата в годовом сравнении выросла на 4%», — подчеркнул министр.
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